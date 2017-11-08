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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14208

Глуховчанин потратил 5 тысяч на виртуальные запчасти

Пытаясь дешевле купить через Интернет автозапчасти, 58-летний глуховчанин потерял более пяти с половиной тысяч гривен за не полученный товар, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний житель Глухова. Мужчина рассказал полицейским, что на одном из популярных Интернет-сайтов по продаже старых и подержанных вещей нашел очень выгодное предложение по покупке автомобильной коробки передач. Связавшись по мобильному с продавцом, заявитель договорился о полной предоплате товара и сразу перечислил на карту продавца 5527 гривен. Проведя несколько дней в ожидании желанной покупки, решил вновь позвонить продавцу. Но номер оказался вне зоны досягаемости...

«По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся все первоочередные следственные действия для установления личности злоумышленника, - говорит Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - Что касается вполне понятного желания каждого украинца приобрести нужную вещь подешевле, полиция отмечает, что, покупая товары в Интернете, не следует доверять слишком дешевым предложениям, которые в большинстве являются банальной мошеннической ловушкой».

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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