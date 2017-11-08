Глуховчанин потратил 5 тысяч на виртуальные запчасти Пытаясь дешевле купить через Интернет автозапчасти, 58-летний глуховчанин потерял более пяти с половиной тысяч гривен за не полученный товар, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний житель Глухова. Мужчина рассказал полицейским, что на одном из популярных Интернет-сайтов по продаже старых и подержанных вещей нашел очень выгодное предложение по покупке автомобильной коробки передач. Связавшись по мобильному с продавцом, заявитель договорился о полной предоплате товара и сразу перечислил на карту продавца 5527 гривен. Проведя несколько дней в ожидании желанной покупки, решил вновь позвонить продавцу. Но номер оказался вне зоны досягаемости...

«По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся все первоочередные следственные действия для установления личности злоумышленника, - говорит Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - Что касается вполне понятного желания каждого украинца приобрести нужную вещь подешевле, полиция отмечает, что, покупая товары в Интернете, не следует доверять слишком дешевым предложениям, которые в большинстве являются банальной мошеннической ловушкой».