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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2799

Полицейские Сумского района вернули домой двух заблудившихся в лесу пенсионерок

Почти сутки проблуждали в лесу две пожилые женщины, которые пошли по грибы.

Сообщение об исчезновении двух жительниц одного из сел Сумского района в полицию поступило в половине восьмого вечера. По словам родственников, 80-летняя бабушка и ее 62-летняя соседка пошли в лес за грибами еще утром, едва рассвело, и до сих пор домой не вернулись.

На поиски бабушек был поднят весь личный состав районного отдела полиции, ведь, учитывая погодные условия и позднее время, пенсионерка могли серьезно пострадать от переохлаждения.

Зона поисков была разделена на условные квадраты, и, едва полицейские приступили к прочесыванию лесомасива, как от одной из поисковых групп поступило сообщение об обнаружении двух пенсионерок.

Как выяснилось позже, бабушки действительно в поисках грибов увлеклись и заблудились. Прокружив лесом весь день, они, уставшие и обессиленные, поздно вечером вышли далеко за соседним селом. По приблизительным подсчетам полицейских, пожилые женщины преодолели расстояние в почти 15 км по пересеченной местности.

Работники полиции доставили обоих «путешественниц» автомобилем домой, и передали под опеку родственников, попросив обеих женщин в дальнейшем быть внимательнее, а их родственников - более пристально следить за своими мамами и бабушками, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области .

Право Грибники Пропавшие
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