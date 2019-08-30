На Сумщине 83-летняя любительница грибов провела сутки в лесу Женщина пошла в лес за грибами, потерялась, и почти сутки провела в лесу. Неизвестно чем бы закончилась для нее такая опасная «прогулка», если бы ее вовремя не разыскали полицейские.

Об исчезновении 83-летней жительницы пгт Воронеж Шосткинского района в полицию сообщила ее соседка. Женщина была обеспокоена, что пенсионерки нет дома. Мол, она еще утром пошла за грибами в лес и не вернулась.

На поиски старушки были задействованы почти все полицейские местного отдела полиции. К ним присоединились военнослужащие и спасатели.

«Мы понимали, что терять времени было нельзя, поскольку пожилая женщина всю ночь провела в лесу. Поиски осложнялись и тем, что связи с ней также не было - телефон она оставила дома. Правоохранители по квадратам обследовали лесной массив, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Когда, наконец, увидели пенсионерку в болотистой местности. Обессиленная и окоченевшая, она сидела под деревом».

Полицейские согрели женщину чаем и доставили в медучреждение, где ее осмотрел врач. Сама старушка объяснила, что сначала пыталась найти дорогу к любому жилью, однако, пройдя значительное расстояние, поняла, что самостоятельно выбраться не сможет, поэтому присела возле дерева в надежде быть найденной.

Она искренне благодарила полицейским за спасение и обещала в следующий раз быть осторожной. В память о «происшествии» у нее теперь останется фото со своими спасителями, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.