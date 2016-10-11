Ахтырский бегун снова собирается покорить Оманскую пустыню 17-25 ноября в Омане пройдет 5-й ультрамарафон через пустыню.

Уже традиционно в нем принимает участие наш земляк с Ахтырщины Евгений Глыва. Он уже прибыл в Оман и пишет оттуда о подготовке к соревнованиям.

«И вот традиционно в ноябре я в Омане. Уже в пятый раз буду стартовать на «Oman Desert Marathon». Это один из самых тяжелых пустынных ультрамарафонов мира - за 6 дней нужно преодолеть дистанцию 165 км, каждый день от 21 до 42 километров под палящим солнцем (сейчас в Омане минимум +30 градусов), по песчаным барханам.

В этом году организаторы допустили к соревнованиям 130 спортсменов из 26 стран мира. Ежегодно география участников увеличивается. Например, в прошлом году были бегуны из 15 стран. К сожалению, из Украины я здесь пока один. Стартовый взнос здесь немаленький - 1200 евро. А еще перелет в Оман и рюкзак с обязательными вещами. Да, да, еще одна особенность этого ультрамарафона - то, что нужно на себе нести все вещи, которые понадобятся в пустыне в эти 6 дней. Организаторы обеспечивают только 5 литрами воды днем и палаткой для ночлега.

Еще два дня я буду в Маскате (столица Омана), ожидая, когда соберутся все участники соревнований, и понемногу тренироваться для акклиматизации. Кстати, спасибо комбинату «Запорожсталь», который меня поддержал в этой поездке, компании «Адидас», которая помогает в экипировке.

Сейчас по три раза в день перекладываю свой багаж, который мне придется нести на плечах все 165 км. Мнения расходятся: быть голодным, но бежать легко, или сытым, но потом по жаре и песка переть это все! Капец как у Шекспира: «быть или не быть». Как решу, поделюсь с вами перед стартом, на чем и с чем преодолевать 165 км под палящим солнцем Омана», - написал Евгений в фейсбуке.

Напомним, он уже четыре раза поднимался на пьедестал почета, но ни разу не выигрывал этот ультрамарафон.