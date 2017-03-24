В Сумах разыграли международный турнир по индорхоккею 15-17 ноября в Сумах проходил XVI международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень» среди девушек и юношей 2005 г.р.

В соревнованиях принимали участие 12 команд. В мужском турнире играли сумские «Козаки», СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, «Старт» Бердичевский р-н, Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» и СДЮШОР «Динамо» (старшие девушки, которые играли вне конкурса). В женских соревнованиях: пять сумских команд – «Торнадо», «Сумчаночка», «Молния», «Украиночка» и «Смайлы» и СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск.

Игры проходили по кругу в течении трех дней. Первые дня – в ФОК «Динамо», финальный день – в манеже СумГУ.

В итоге среди мальчиков победу одержала команда из Минска, которая набрала 10 очков, уступив только старшим девчатам и сыграв в ничью с житомирскими «спартаковцами». Вторыми стала команда «Старт» из Бердичевского района с 9 очками (они, кстати, единственные, кто сумели обыграть сумчанок), а уступили только чемпионам. «Бронза» досталась шосткинцам из КДЮСШ «Барса» - 6 очков.

Среди девчат сразу три команды набрали по 12 очков – «Торнадо», «Сумчаночка» и минчанки. В таком порядке они и разместились на пьедестале почета благодаря большему количеству забитых мячей в личных встречах.