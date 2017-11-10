На Сумщине дали 11 лет за убийство

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в ряде преступлений, в частности в умышленном убийстве деда своего товарища.
Событие произошло в пгт Великая Писаревка в мае 2014 года. Неоднократно судимый обвиняемый вел противоправный образ жизни. По его словам, поскольку в поселке не было работы, он жил с того, что похищал у своих односельчан со двора и сараев вещи, которые потом реализовывал. В марте того же года мужчина украл из гаража соседа мопед, который в дальнейшем продал деду своего знакомого.
Когда впоследствии обвиняемый пришел в их дом, дед начал упрекать того, что он втягивает его внука в преступную деятельность, так как узнал, что мопед краденый. Перепалка между мужчинами закончилась тем, что обвиняемый схватил полено и ударил им потерпевшего несколько раз по голове, а потом еще и вонзил в шею гвоздь. От полученных травм тот скончался на месте.
«Убегая из дома, злоумышленник прихватил с собой телефон, хлеб и консервы, а из гаража забрал шкуры нутрии и лисы. Поняв, что за содеянное он снова попадет за решетку, он бежал в Россию, где находился до 2017 года. Все это время он находился в международном розыске. А уж когда и там попал в поле зрения правоохранителей, был доставлен в Украину», - отметил начальник Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры Алексей Скоромный.
По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении умышленного убийства, незаконном завладении транспортным средством и нескольких кражах (ч. 1 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины) и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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