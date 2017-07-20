В Сумах нашли висящий на дереве труп (видео, обновлено)

Об этом сообщается на странице программы «Під прицілом» в фейсбуке. Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, в полицию поступило сообщение около 21.00 - на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на дереве возле Лушпы, 4 висит неизвестный ему мужчина без признаков жизни. Повешенному около 40 лет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области сегодня утром, личность повешенного установлена. Им оказался 34-летний житель г. Сумы с ул. Лермонтова.
При осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.
По данным сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Кузьменко, мужчина неоднократно привлекался по ст. 309 уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотиков).
В этом году он уже пытался покончить жизнь самоубийством у себя в квартире, но тогда его спасли и отправили в наркодиспансер на лечение.
У него остались сын и вдова.
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