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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 09:001085

В Сумах нашли висящий на дереве труп (видео, обновлено)

В воскресенье вечером на дереве на пр. Лушпы, 4 сумчанин обнаружил висящее тело.

Об этом сообщается на странице программы «Під прицілом» в фейсбуке. Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, в полицию поступило сообщение около 21.00 - на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на дереве возле Лушпы, 4 висит неизвестный ему мужчина без признаков жизни. Повешенному около 40 лет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области сегодня утром, личность повешенного установлена. Им оказался 34-летний житель г. Сумы с ул. Лермонтова.

При осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

По данным сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Кузьменко, мужчина неоднократно привлекался по ст. 309 уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотиков).

В этом году он уже пытался покончить жизнь самоубийством у себя в квартире, но тогда его спасли и отправили в наркодиспансер на лечение.

У него остались сын и вдова.

Право Самоубийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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