Состояние сумских маршруток ужаснули журналистов одного из ведущих телеканалов страны

В нем продемонстрированы фото грибов, выросших прямо в салоне маршрутки, видео работы маршруток с выломанными дверями, перегруз автобусов по маршруту №3, об отсутствии устойчивого пассажиропотока на котором ранее заявляли в сумской мэрии, пишет transport.sumy.ua.
Также журналисты отметили важность транспортной проблемы для сумчан, указав на количество и популярность тематических петиций на сайте единой системы местных петиций. Кроме того, авторы сюжета упомянули про недавно проведенный жителями города флеш-моб в поддержку массовой закупки троллейбусов, а также отметили отсутствие ощутимого обновления подвижного состава городского электротранспорта в последние годы.
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