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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37348

Состояние сумских маршруток ужаснули журналистов одного из ведущих телеканалов страны

Техническое и санитарное состояние сумских маршруток, а также уровень их перегруза ужаснули журналистов телеканала «Украина» и стали центральной темой сюжета, показанного в вечерний прайм-тайм в выпуске информационной программы «События недели» 19 ноября.

В нем продемонстрированы фото грибов, выросших прямо в салоне маршрутки, видео работы маршруток с выломанными дверями, перегруз автобусов по маршруту №3, об отсутствии устойчивого пассажиропотока на котором ранее заявляли в сумской мэрии, пишет transport.sumy.ua.

Также журналисты отметили важность транспортной проблемы для сумчан, указав на количество и популярность тематических петиций на сайте единой системы местных петиций. Кроме того, авторы сюжета упомянули про недавно проведенный жителями города флеш-моб в поддержку массовой закупки троллейбусов, а также отметили отсутствие ощутимого обновления подвижного состава городского электротранспорта в последние годы.

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