Повесившийся вечером сумчанин оказался наркоманом

При осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.
По данным сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Кузьменко, мужчина неоднократно привлекался по ст. 309 уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотиков).
В этом году он уже пытался покончить жизнь самоубийством у себя в квартире, но тогда его спасли и отправили в наркодиспансер на лечение.
У него остались сын и вдова.
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