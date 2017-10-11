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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские таможенники изъяли серебряные 2 копейки XIX века

На Сумщине пресечена попытка незаконного вывоза 175-летней монеты.

Вечером 19 ноября инспекторами Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля автомобиля марки Тойота Карина обнаружено монету 1842 года изготовления.

Гражданка Украины, направляясь на автомобиле в Российскую Федерацию не задекларировала ее в установленном порядке. Монета находилась в сумке с личными вещами женщины. Как удалось установить по надписи, номинал монеты 2 копейки и произведена она, вероятно, из серебра.

Сейчас предмет правонарушения изъят и направлен на экспертизу. Дело будет передано в суд, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.

Право Раритет Таможня

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