Сумские таможенники изъяли серебряные 2 копейки XIX века

Вечером 19 ноября инспекторами Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля автомобиля марки Тойота Карина обнаружено монету 1842 года изготовления.
Гражданка Украины, направляясь на автомобиле в Российскую Федерацию не задекларировала ее в установленном порядке. Монета находилась в сумке с личными вещами женщины. Как удалось установить по надписи, номинал монеты 2 копейки и произведена она, вероятно, из серебра.
Сейчас предмет правонарушения изъят и направлен на экспертизу. Дело будет передано в суд, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....
Сумские таможенники обнаружили недекларирование товаров на сумму более 1000 евро....
Сегодня утром на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни гражданин Украины, направляясь в Российскую Федерацию, на собственном автомобиле марки «Skoda Superb»,...
В пункте пропуска «Бачевск-Троебортное» работники Сумской таможни ГФС совместно с пограничниками пресекли попытку вывоза старинного самовара....
Гражданин Украины, выезжая в Россию через таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни пытался вывезти старинную икону Божьей матери, которая держит на...