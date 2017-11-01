Спасатели достали роменчанина из 17-метрового колодца 17 ноября в 14.50 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от родных мужчины с Роменщины, который упал в собственный 17-метровый колодец по неосторожности.

На помощь пострадавшему выехали спасатели. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС, не теряя ни секунды, быстро приступили к аварийно-спасательным работам. Пострадавший находился в шоковом состоянии, но в сознании, поэтому спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность.