Спасатели достали роменчанина из 17-метрового колодца

На помощь пострадавшему выехали спасатели. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС, не теряя ни секунды, быстро приступили к аварийно-спасательным работам. Пострадавший находился в шоковом состоянии, но в сознании, поэтому спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность.
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