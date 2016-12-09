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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14202

Сумчане начали грипповать

В Сумах растет заболеваемость ОРВИ.

Об этом сегодня, 20 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, исходя из данных мониторинга, за прошлую неделю в Сумах было зарегистрировано 1243 случая заболевания на грипп и ОРВИ, что на 6,4% больше, чем на прошлой неделе. 67,9% их этого числа – дети до 18 лет. Показатель заболеваемости 464,4 на 10 тыс. населения, что на 35% ниже порогового уровня.

За прошлую неделю было госпитализировано 75 жителей города, преимущественно детей. Также было зарегистрировано 2 случая заболевания на грипп. Летальных случаев и случаев сложного протекания болезни не было. С начала эпидемического сезона было вакцинировано 656 человек.

В период подготовки до возможного осложнения эпидситуации, горздравом было разработано план мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ.

Основной госпитальной базой для больных на грипп  и ОРВИ определено два пункта. Для взрослых это инфекционное отделение городской больницы №4, а для детей – городская клиническая больница св. Зинаиды. В случае повышения заболеваемости будет уменьшено количество часов приема врачами, зато будет увеличено количество часов посещений больных по месту жительства.

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