Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35216

В Глухове учится самая романтичная студентка Украины (видео)

В столице подвели итоги Всеукраинского конкурса красоты «СтудМисс Украины-2017».

18 ноября в Киеве в концерт-холле «ATLAS» состоялся финал конкурса «СтудМис Украины-2017». Сумскую область представляла студентка Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко Виталина Полякова. В итоге девушка получила титул «Мисс романтичность».

В финале конкурса участницы демонстрировали строгому жюри не только идеальные фигуры и безупречную внешность, но и удивляли эрудицией и талантами.

За главное звание соревновались 17 красавиц. В результате титул «СтудМис Украины-2017» получила Нина Евтушенко из Запорожья, Ангелина Кириченко стала первой вице-мисс, Алина Куренкова – второй, пишет Неделя.

Досуг Студмисс Украины

По тематике

Сумчанка не осталась без призов на конкурсе «СтудМисс Украины-2013»
28.10.2013 08:07

Сумчанка не осталась без призов на конкурсе «СтудМисс Украины-2013»

Сумская студентка стала «Мисс Многогранность – 2013»....

На конкурсе красоты «СтудМисс Украины-2013» Сумщину представляет будущая «банкирша»
17.10.2013 08:36

На конкурсе красоты «СтудМисс Украины-2013» Сумщину представляет будущая «банкирша»

Студентка УАБД принимает участие во Всеукраинском конкурсе красоты «СтудМис Украины – 2013».... 7

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.