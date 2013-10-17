В Глухове учится самая романтичная студентка Украины (видео) В столице подвели итоги Всеукраинского конкурса красоты «СтудМисс Украины-2017».

18 ноября в Киеве в концерт-холле «ATLAS» состоялся финал конкурса «СтудМис Украины-2017». Сумскую область представляла студентка Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженко Виталина Полякова. В итоге девушка получила титул «Мисс романтичность».

В финале конкурса участницы демонстрировали строгому жюри не только идеальные фигуры и безупречную внешность, но и удивляли эрудицией и талантами.

За главное звание соревновались 17 красавиц. В результате титул «СтудМис Украины-2017» получила Нина Евтушенко из Запорожья, Ангелина Кириченко стала первой вице-мисс, Алина Куренкова – второй, пишет Неделя.