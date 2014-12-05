Сумские фри-файтеры отличились в столице

Спортсмены Сумской областной ДЮСШ единоборств выступили очень достойно, завоевав 6 медалей.
Чемпионом стал Никита Штыхно (13-15 лет, весовая категория до 42 кг). «Серебро» завоевали Денис Забуга (16-18 лет, 57 кг) и Сергей Ходун (16-18 лет, 79 кг). Бронзовыми призерами стали Ярослав Волков (10-12 лет, 52 кг), Даниил Соболь (16-18 лет, 69 кг) и Ярослав Василько (16-18 лет, 84 кг).
Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Игорь Бондаренко и Дарья Чибисова.
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