Сумские фри-файтеры отличились в столице 18-19 ноября в г. Киев состоялся Всеукраинский мемориальный турнир по фри-файту «Защитник Отечества».

Спортсмены Сумской областной ДЮСШ единоборств выступили очень достойно, завоевав 6 медалей.

Чемпионом стал Никита Штыхно (13-15 лет, весовая категория до 42 кг). «Серебро» завоевали Денис Забуга (16-18 лет, 57 кг) и Сергей Ходун (16-18 лет, 79 кг). Бронзовыми призерами стали Ярослав Волков (10-12 лет, 52 кг), Даниил Соболь (16-18 лет, 69 кг) и Ярослав Василько (16-18 лет, 84 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Игорь Бондаренко и Дарья Чибисова.