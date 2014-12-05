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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фри-файтеры отличились в столице

18-19 ноября в г. Киев состоялся Всеукраинский мемориальный турнир по фри-файту «Защитник Отечества».

Спортсмены Сумской областной ДЮСШ единоборств выступили очень достойно, завоевав 6 медалей.

Чемпионом стал Никита Штыхно (13-15 лет, весовая категория до 42 кг). «Серебро» завоевали Денис Забуга (16-18 лет, 57 кг) и Сергей Ходун (16-18 лет, 79 кг). Бронзовыми призерами стали Ярослав Волков (10-12 лет, 52 кг), Даниил Соболь (16-18 лет, 69 кг) и Ярослав Василько (16-18 лет, 84 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Игорь Бондаренко и Дарья Чибисова.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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