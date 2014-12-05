Полицейский с Сумщины стал чемпионом Украины по фри-файту Сержант полиции Александр Баглаев - инструктор по личной безопасности отдела профобучения УКЗ ГУНП в Сумской области. Многократный победитель и призер чемпионата Украины и кубка Украины по ушу-саньда, бронзовый призер чемпионата Украины по панкратиону 2018 года, а с 18 октября нынешнего - еще и чемпион Украины по фри-файту среди взрослых в весовой категории до 84 кг.

Какой ценой даются такие достижения, знает ограниченный круг людей: родители, тренер, близкие друзья.

Сам Александр говорит: соревнования оказались интересными и непростыми одновременно. Интересными - потому что соревновались 9 сборных команд Украины. Соперники сильные, некоторые из ребят занимается спортом профессионально, и все свое время и силы посвящают именно этому занятию. А непростыми... Этому есть несколько причин.

Во-первых, фри-файт, то есть свободный бой - это сугубо украинский вид спорта, его еще называют казацким. Он гармонично сочетает в себе опыт многих боевых традиций мира, используя эффективные приема ведения боя. Опытный глаз с легкостью распознает в нем определенные элементы у-шу, бокса, каратэ, самбо, дзюдо. Фри-файт интересен именно тем, что рожден в Украине. Это молодой вид спорта, но он стремительно набирает обороты. И спортсмены здесь получают не только физическое, но и духовное, и нравственное развитие.

Во-вторых, фри-файт делится на две условные категории - ударная техника и борьба. То есть на чемпионате Украины соревнования были в обоих этих разделах. И Александр блестяще продемонстрировал свои умения в обоих, несмотря даже на то, что в первом же спарринге повредил руку. К тому же, так совпали поединки, что он не успел хотя бы на несколько минут отдохнуть между боем в категории ударной техники и боем в технике борьбы.

«Что называется, с одной татами на другое, - улыбается, вспоминая соревнования, Александр. - К тому же, в финальном поединке в категории ударной техники еще и соперник попался непростой, хороший соперник, сильный. Поэтому и поединок выдался напряженным. И по окончании последнего раунда я даже не сразу понял, что все, бой завершен. Думал, что судьи назначат дополнительную минуту. Но... это была победа».

В итоге соревнований Александр в личном зачете в разделе RF (ударная техника) завоевал первое место, в разделе SF (борьба) получил «бронзу». Готовился спортсмен к соревнованиям под руководством мастера спорта Украины Тараса Горобця.

«Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня и за всю нашу сумской команду, - говорит Александр Баглаев. - Особая моя благодарность и уважение тем, кто помогает мне в спорте - моему наставнику, руководству нашего глуховского спортклуба «Ринг + татами» и моим друзьям - семье Михайлик. Именно благодаря их вере в мои силы и мои способности я имею возможность участвовать в престижных соревнованиях государственного и международного уровней».

Сейчас спортсмен продолжает тренировки, и, несмотря на большую занятость на службе в полиции, готовится к следующим соревнованиям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.