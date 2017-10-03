Сотрудникам СумГУ присудили государственную награду Государственная премия Украины в области образования 2017 года в номинации «Высшее образование» Указом Президента Украины №374 / 2017 присуждена 4 сотрудникам СумГУ за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной ИТ-поддержки деятельности инновационного университета».

Среди них:

- ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев,

- проректор по научно-педагогической работе Владимир Любчак,

- директор организационно-методического центра технологий электронного обучения Юрию Зубань,

- заведующий кафедрой компьютерных наук Анатолию Довбыш

Работа выполнена в соавторстве с коллективом специалистов из Черниговского национального технологического университета и заключалась в повышении эффективности и качества инновационной составляющей учебной, научной и научно-производственной деятельности университетов путем разработки и внедрения новейших информационных технологий, базирующихся на научных и теоретико-методических достижениях по организации и управления электронным, в том числе дистанционным, обучением и проектной производственной деятельностью в высших учебных заведениях.

Напомним, что Государственная премия присуждается гражданам Украины за выдающиеся достижения в области образования, в том числе за выдающиеся достижения в деятельности, открывают новые направления в развитии педагогики высшей школы, научно-теоретические, прикладные достижения в модернизации содержания высшего образования, педагогическое мастерство во внедрении новейших разработок в образовательную деятельность, создание эффективных технологий обучения и воспитания в высших учебных заведениях, разработки и внедрения информационных технологий в учебный процесс высшей школы, а также за значительный вклад в научное обеспечение процесса интеграции отечественного образования в европейское и мировое образовательное пространство.

Государственная премия присуждается гражданину один раз в жизни.