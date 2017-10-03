Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32168

Сотрудникам СумГУ присудили государственную награду

Государственная премия Украины в области образования 2017 года в номинации «Высшее образование» Указом Президента Украины №374 / 2017 присуждена 4 сотрудникам СумГУ за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной ИТ-поддержки деятельности инновационного университета».

Среди них:

- ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев,

- проректор по научно-педагогической работе Владимир Любчак,

- директор организационно-методического центра технологий электронного обучения Юрию Зубань,

- заведующий кафедрой компьютерных наук Анатолию Довбыш

Работа выполнена в соавторстве с коллективом специалистов из Черниговского национального технологического университета и заключалась в повышении эффективности и качества инновационной составляющей учебной, научной и научно-производственной деятельности университетов путем разработки и внедрения новейших информационных технологий, базирующихся на научных и теоретико-методических достижениях по организации и управления электронным, в том числе дистанционным, обучением и проектной производственной деятельностью в высших учебных заведениях.

Напомним, что Государственная премия присуждается гражданам Украины за выдающиеся достижения в области образования, в том числе за выдающиеся достижения в деятельности, открывают новые направления в развитии педагогики высшей школы, научно-теоретические, прикладные достижения в модернизации содержания высшего образования, педагогическое мастерство во внедрении новейших разработок в образовательную деятельность, создание эффективных технологий обучения и воспитания в высших учебных заведениях, разработки и внедрения информационных технологий в учебный процесс высшей школы, а также за значительный вклад в научное обеспечение процесса интеграции отечественного образования в европейское и мировое образовательное пространство.

Государственная премия присуждается гражданину один раз в жизни.

Общество СумГУ

По тематике

17.11.2017 16:29

СумГУ будет заниматься разработками в артиллерии

Минобразования договорилось с СумГУ об исследованиях и разработках в области нацбезопасности и военных науках...

16.11.2017 15:05

В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий

СумГУ сообщает об изменении тарифов на содержание общежитий....

09.11.2017 11:56

СумГУ получит средства на повышение энергоэффективности

СумГУ - среди 7 украинских вузов, которые получат деньги на внедрение мероприятий по энергоэффективности по ратифицированному Верховной Радой соглашением между...

04.10.2017 10:50

«СумГУ» стартовал с победы

3 октября стартовал чемпионат Украины по футболу среди вузов....

03.10.2017 17:50

В СумГУ приехали южноафриканцы

2 октября студенты специализации «Перевод» Сумского государственного университета побывали на встрече, организованной для них студенческим страноведческим кружком «Офис путешествий»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.