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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37225

Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета

Заведующему кафедрой наноэлектроники факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета Александру Погребняку вручена мантия и диплом «Почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева».

Эту награду профессор, доктор физико-математических наук получил, находясь в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева (Республика Казахстан). Александр Погребняк удостоен звания «Почетный профессор» за содействие развитию университета своей деятельностью, выдающийся вклад в научное и образовательное развитие университета, совместные научные работы.

Восточно-Казахстанской государственный технический университет имени Д. Серикбаева является одним из ведущих технических высших учебных заведений Казахстана, который готовит высококвалифицированных специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, архитектуры и строительства, транспорта, информационных систем и экономики. Этот университет получил 3 звезды QS в рамках международной рейтинговой системы «QS Stars» по качеству обучения, трудоустройству и инновационной деятельности.

Во время поездка профессор СумГУ прочитал курс лекций для магистров и аспирантов, а также провел консультации по написанию и защите диссертационных работ на соискание ученой степени доктора философии двух аспирантов, у которых он явояется научным руководителем. Результатом поездки стало поддержание связей с казахскими коллегами и обсуждение работ по поводу совместных проектов.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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