Главу конотопского трамвайного управления поймали на пьяной езде В субботу, 18 ноября, на Руслана Богдана, руководителя КП «Конотопское трамвайное управление», составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом пишет местный сайт 05447.com.ua. Это не первая подобная приключение директора городского трамвайного управления. Подобный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) был составлен 8 августа этого года. Тогда суд оштрафовал Руслана Богдана на 10200 грн и лишил права управления.

Как сообщает и. о. начальника Конотопского горотдела полиции Марина Панова, материалы данного инцидента направлены в Конотопский горрайонный суд.