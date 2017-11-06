Главу конотопского трамвайного управления поймали на пьяной езде

Об этом пишет местный сайт 05447.com.ua. Это не первая подобная приключение директора городского трамвайного управления. Подобный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) был составлен 8 августа этого года. Тогда суд оштрафовал Руслана Богдана на 10200 грн и лишил права управления.
Как сообщает и. о. начальника Конотопского горотдела полиции Марина Панова, материалы данного инцидента направлены в Конотопский горрайонный суд.
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