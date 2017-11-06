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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23187

Главу конотопского трамвайного управления поймали на пьяной езде

В субботу, 18 ноября, на Руслана Богдана, руководителя КП «Конотопское трамвайное управление», составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом пишет местный сайт 05447.com.ua. Это не первая подобная приключение директора городского трамвайного управления. Подобный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) был составлен 8 августа этого года. Тогда суд оштрафовал Руслана Богдана на 10200 грн и лишил права управления.

Как сообщает и. о. начальника Конотопского горотдела полиции Марина Панова, материалы данного инцидента направлены в Конотопский горрайонный суд.

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