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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52330

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку

Авария произошла 20 ноября около 17 часов на проспекте Шевченко, недалеко от машиностроительного колледжа.

Под колеса легковушки попала 11-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее с телесными повреждениями забрала карета «скорой», пишет СТС.

По словам водителя, увидев пешехода, он начал тормозить. Но столкновения избежать не удалось.

Подробности ДТП выясняет полиция.

Как стало известно, данный пешеходный переход не освещался.

Право Дтп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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