Сумских аграриев отметил президент Сумских аграриев Президент отметил государственными наградами Украины.

За значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд и по случаю Дня работников сельского хозяйства заместителя директора Белопольская филиала государственного предприятия «Укрліктрави» Сергей Ковалев награжден медалью «3а труд и доблесть». Председателю производственного сельскохозяйственного кооператива «Заря» Валерию Каплуну присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины», говорится в соответствующем Указе Президента Украины.