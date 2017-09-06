Сумских аграриев отметил президент

За значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд и по случаю Дня работников сельского хозяйства заместителя директора Белопольская филиала государственного предприятия «Укрліктрави» Сергей Ковалев награжден медалью «3а труд и доблесть». Председателю производственного сельскохозяйственного кооператива «Заря» Валерию Каплуну присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины», говорится в соответствующем Указе Президента Украины.
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По темпу производства валовой продукции сельского хозяйства область занимает четвертое место среди регионов Украины....
В январе-августе 2017 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (расчетно в постоянных ценах 2010 года)...
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