На Сумщине полиция раскрыла два грабежа

В Путивльский отдел полиции поздно ночью обратился 55-летний житель районного центра и сообщил, что его избил и ограбил неизвестный. Как выяснилось, мужчина отдыхал в баре, когда к нему подошел молодой человек и попросил денег. Мужчина отказал. А когда он выходил из ночного заведения, обиженный «проситель» начал его избивать. После чего отобрал еще и почти 14 000 гривен и мобильный телефон. Затем злоумышленник вернулся внутрь заведения, и начал по сторонам сорить чужими деньгами, оплачивая гостям выпивку и даже просто раздавая банкноты всем желающим.
За пару часов такого «отдыха» злоумышленник растратил почти все деньги, и когда его задержала полиция, при себе у путивльского «Робин Гуда» было только 1050 гривен.
Оказалось, что злоумышленник ранее уже имел проблемы с законом, и неоднократно попадал в поле зрения полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали следствие. Санкция статьи за грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
А в Ахтырке полицейские оперативно задержали 42-летнего жителя района, который ограбил женщину, отобрав у нее мобильный телефон. Но с похищенным злоумышленнику далеко убежать не удалось: его практически сразу задержали полицейские, телефон изъяли и вернули владелице.
По ходатайству прокуратуры взято под стражу двух братьев, подозреваемых в грабежах, один из которых длительное время скрывался от следствия....
Чтобы разжиться металлом, неоднократно судимый житель Краснополья днем проник на огород одинокой 81-летней местной пенсионерки. Когда же хозяйка забила тревогу,...
Сумской местной прокуратурой в среду, 1 ноября 2017 года, согласовано сообщение о подозрении в отношении группы из 5 человек, которые...
В дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что его ограбили. На место происшествия выехала следственно-оперативная...
Патрульные задержали мужчину, причастного к совершению грабежа....