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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30208

На Сумщине полиция раскрыла два грабежа

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение преступности, работники полиции Сумщины по горячим следам раскрыли два грабежа.

В Путивльский отдел полиции поздно ночью обратился 55-летний житель районного центра и сообщил, что его избил и ограбил неизвестный. Как выяснилось, мужчина отдыхал в баре, когда к нему подошел молодой человек и попросил денег. Мужчина отказал. А когда он выходил из ночного заведения, обиженный «проситель» начал его избивать. После чего отобрал еще и почти 14 000 гривен и мобильный телефон. Затем злоумышленник вернулся внутрь заведения, и начал по сторонам сорить чужими деньгами, оплачивая гостям выпивку и даже просто раздавая банкноты всем желающим.

За пару часов такого «отдыха» злоумышленник растратил почти все деньги, и когда его задержала полиция, при себе у путивльского «Робин Гуда» было только 1050 гривен.

Оказалось, что злоумышленник ранее уже имел проблемы с законом, и неоднократно попадал в поле зрения полиции. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали следствие. Санкция статьи за грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

А в Ахтырке полицейские оперативно задержали 42-летнего жителя района, который ограбил женщину, отобрав у нее мобильный телефон. Но с похищенным злоумышленнику далеко убежать не удалось: его практически сразу задержали полицейские, телефон изъяли и вернули владелице.

Право Грабеж

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