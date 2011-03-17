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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19270

«МТС» заплатит жительнице Тростянца неустойку

Такое решение Тростянецкого районного суда поддержала коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев апелляционную жалобу физического лица - предпринимателя, владельца магазина «МТС», что в районном центре.

Женщина приобрела у частного предпринимателя планшет марки «Fly10». Однако уже через несколько дней из строя вышла камера гаджета. Чтобы магазин устранил недостатки, женщина вернула продавцу устройство. Планшет должны были отправить в авторизованный сервисный центр, чтобы выяснить причины возникновения дефектов и отремонтировать его. Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» на устранение недостатков у продавца было две недели. Однако в отведенные законодательством сроки он не уложился.

Поэтому женщина обратилась в суд первой инстанции с иском, в котором просила взыскать с ФЛП неустойку в размере 1396 гривен. Ее требования в этой части местный суд удовлетворил. Однако ответчик не согласился с таким решением и подал на него апелляционную жалобу. Отмечал, что все взятые на себя обязательства по договору купли-продажи выполнил. Зато истец не предоставила суду доказательств того, что товар на момент продажи уже был поврежден. Поэтому не исключено, что дефекты возникли из-за ненадлежащего использования нею планшета.

Рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, коллегия судей гражданской палаты в ее удовлетворении отказала. Мотивировала свое решение тем, что ответчик нарушил сроки проведения гарантийного ремонта, предусмотренные ч.9 ст.8 Закона Украины «О защите прав потребителей». При этом не обратился к истцу, чтобы договориться о более длительном сроке ремонта товара. По этим причинам согласно ч.5 ст. 709 Гражданского кодекса Украины покупатель имеет право требовать у продавца уплаты неустойки.

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