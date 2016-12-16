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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2799

В Сумах утвердили места продажи елок и новогодних украшений

Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета обсуждали вопросы организации продажи новогодних украшений и елок.

Приобрести живые ёлки можно будет по 29 адресам в 38 точках. В прошлом году количество адресов составляло 26. По словам начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого, расширить список решили в связи с большим количеством предложений от предпринимателей.

Адреси торгових точок

Кількість торгових точок

1

перехрестя вул. 1-ша Набережна р. Стрілка  з вул. 9 Травня (між магазином «Сам» та кафе «Бістро»)

2

2

перехрестя  вул. 1-ша Набережна р. Стрілка  з  вул. 9 Травня (ринок ТОВ  «Суми Тобакко») 

1

3

вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (район кафе «Бістро»)

4

4

вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (від кафе «Чайхана» до мосту на           вул. Горького)

4

5

вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (біля маг. «Велосалон»)

1

6

вул. Горького, біля буд. № 41 

1

7

вул. Горького (біля ринку «ВМ»)

1

8

перехрестя вул. Привокзальна (біля ТЦ «Привокзальний»)

1

9

проспект Шевченка, біля буд. № 3

1

10

вул. Романа Атаманюка (біля ринку ТОВ «Курський ринок»)

2

11

проспект Курський, біля буд. № 105

1

12

вул. Харківська (біля ринку «СКД»)

1

13

вул. Харківська, біля буд. № 38  (напроти магазину «Орхідея»)

1

14

вул. Харківська, біля  «Виставкового центру»»

1

15

перехрестя вул. Сумсько – Київських Дивізій з вул. К. Зеленко

1

16

вул. Харківська, біля буд. № 12

1

17

проспект М. Лушпи, біля буд. № 7 (біля дитячої поліклініки)

1

18

проспект М. Лушпи, біля буд. № 17

1

19

проспект М. Лушпи, біля буд. № 49

1

20

вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 10

1

21

вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 12

1

22

перехрестя вул. Інтернаціоналістів та проспекту М. Лушпи  (з боку ринку)

1

23

вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 21 (біля ринку Зарічного Споживчого Товариства)

2

24

вул. Героїв Крут, біля буд. № 72

1

25

вул. Прокоф’єва, біля буд. № 36/1 (біля магазину «Хвиля»)

1

26

вул. Степана Бандери, біля буд. № 5

1

27

вул. Г. Кондратьєва, біля буд. № 181 (біля магазину «АТБ»)

1

28

вул. Охтирська, біля буд. № 26

1

29

перехрестя проїзду Гайовий з  вул. Роменська

1

Еще 6 точек были отведены для осуществления розничной торговли игрушками и украшениями для елок, детскими новогодними подарками, кулинарными и кондитерскими изделиями к праздничному столу. В частности, по ул. Набережная р. Стрелки, ул. Луговая, ул. Герцена, ул. Горького (возле рынка), на главной площади города возле Новогодней елки и на пл. Театральной.

Адреси

Кіль-

кість

Перелік

товарів та послуг

Період

1

вул. Набережна р. Стрілка (біля приміщення «Кредит кафе»)

10

ялинкові іграшки та прикраси

15.12.2017-

31.12.2017

2

вул. Лугова (біля маг. «Перша квіткарня»)

1

дитячі новорічні подарунки

15.12.2017-

31.12.2017

3

вул. Герцена

1

дитячі новорічні подарунки

15.12.2017-

31.12.2017

4

вул. Горького (біля ринку «ВМ»)

1

дитячі новорічні подарунки

15.12.2017-

31.12.2017

5

майдан Незалежності, 2 (біля Новорічної ялинки)

3

новорічні дитячі подарунки, кондитерські та кулінарні вироби власного виробництва

15.12.2017-15.01.2018

5

чай, кава

4

надувні кульки, дитячі іграшки, ялинкові прикраси

4

атракціони

5

інші товари

та послуги

6.

пл. Театральна

4

атракціони

15.12.2017-

31.12.2017

1

чай, кава

15.12.2017-15.01.2018
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