В Сумах утвердили места продажи елок и новогодних украшений Сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Сумского горсовета обсуждали вопросы организации продажи новогодних украшений и елок.

Приобрести живые ёлки можно будет по 29 адресам в 38 точках. В прошлом году количество адресов составляло 26. По словам начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого, расширить список решили в связи с большим количеством предложений от предпринимателей.

№ Адреси торгових точок Кількість торгових точок 1 перехрестя вул. 1-ша Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (між магазином «Сам» та кафе «Бістро») 2 2 перехрестя вул. 1-ша Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (ринок ТОВ «Суми Тобакко») 1 3 вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (район кафе «Бістро») 4 4 вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (від кафе «Чайхана» до мосту на вул. Горького) 4 5 вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (біля маг. «Велосалон») 1 6 вул. Горького, біля буд. № 41 1 7 вул. Горького (біля ринку «ВМ») 1 8 перехрестя вул. Привокзальна (біля ТЦ «Привокзальний») 1 9 проспект Шевченка, біля буд. № 3 1 10 вул. Романа Атаманюка (біля ринку ТОВ «Курський ринок») 2 11 проспект Курський, біля буд. № 105 1 12 вул. Харківська (біля ринку «СКД») 1 13 вул. Харківська, біля буд. № 38 (напроти магазину «Орхідея») 1 14 вул. Харківська, біля «Виставкового центру»» 1 15 перехрестя вул. Сумсько – Київських Дивізій з вул. К. Зеленко 1 16 вул. Харківська, біля буд. № 12 1 17 проспект М. Лушпи, біля буд. № 7 (біля дитячої поліклініки) 1 18 проспект М. Лушпи, біля буд. № 17 1 19 проспект М. Лушпи, біля буд. № 49 1 20 вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 10 1 21 вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 12 1 22 перехрестя вул. Інтернаціоналістів та проспекту М. Лушпи (з боку ринку) 1 23 вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 21 (біля ринку Зарічного Споживчого Товариства) 2 24 вул. Героїв Крут, біля буд. № 72 1 25 вул. Прокоф’єва, біля буд. № 36/1 (біля магазину «Хвиля») 1 26 вул. Степана Бандери, біля буд. № 5 1 27 вул. Г. Кондратьєва, біля буд. № 181 (біля магазину «АТБ») 1 28 вул. Охтирська, біля буд. № 26 1 29 перехрестя проїзду Гайовий з вул. Роменська 1

Еще 6 точек были отведены для осуществления розничной торговли игрушками и украшениями для елок, детскими новогодними подарками, кулинарными и кондитерскими изделиями к праздничному столу. В частности, по ул. Набережная р. Стрелки, ул. Луговая, ул. Герцена, ул. Горького (возле рынка), на главной площади города возле Новогодней елки и на пл. Театральной.