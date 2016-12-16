В Сумах утвердили места продажи елок и новогодних украшений

Приобрести живые ёлки можно будет по 29 адресам в 38 точках. В прошлом году количество адресов составляло 26. По словам начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого, расширить список решили в связи с большим количеством предложений от предпринимателей.
|
№
|
Адреси торгових точок
|
Кількість торгових точок
|
1
|
перехрестя вул. 1-ша Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (між магазином «Сам» та кафе «Бістро»)
|
2
|
2
|
перехрестя вул. 1-ша Набережна р. Стрілка з вул. 9 Травня (ринок ТОВ «Суми Тобакко»)
|
1
|
3
|
вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (район кафе «Бістро»)
|
4
|
4
|
вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (від кафе «Чайхана» до мосту на вул. Горького)
|
4
|
5
|
вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (біля маг. «Велосалон»)
|
1
|
6
|
вул. Горького, біля буд. № 41
|
1
|
7
|
вул. Горького (біля ринку «ВМ»)
|
1
|
8
|
перехрестя вул. Привокзальна (біля ТЦ «Привокзальний»)
|
1
|
9
|
проспект Шевченка, біля буд. № 3
|
1
|
10
|
вул. Романа Атаманюка (біля ринку ТОВ «Курський ринок»)
|
2
|
11
|
проспект Курський, біля буд. № 105
|
1
|
12
|
вул. Харківська (біля ринку «СКД»)
|
1
|
13
|
вул. Харківська, біля буд. № 38 (напроти магазину «Орхідея»)
|
1
|
14
|
вул. Харківська, біля «Виставкового центру»»
|
1
|
15
|
перехрестя вул. Сумсько – Київських Дивізій з вул. К. Зеленко
|
1
|
16
|
вул. Харківська, біля буд. № 12
|
1
|
17
|
проспект М. Лушпи, біля буд. № 7 (біля дитячої поліклініки)
|
1
|
18
|
проспект М. Лушпи, біля буд. № 17
|
1
|
19
|
проспект М. Лушпи, біля буд. № 49
|
1
|
20
|
вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 10
|
1
|
21
|
вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 12
|
1
|
22
|
перехрестя вул. Інтернаціоналістів та проспекту М. Лушпи (з боку ринку)
|
1
|
23
|
вул. Інтернаціоналістів, біля буд. № 21 (біля ринку Зарічного Споживчого Товариства)
|
2
|
24
|
вул. Героїв Крут, біля буд. № 72
|
1
|
25
|
вул. Прокоф’єва, біля буд. № 36/1 (біля магазину «Хвиля»)
|
1
|
26
|
вул. Степана Бандери, біля буд. № 5
|
1
|
27
|
вул. Г. Кондратьєва, біля буд. № 181 (біля магазину «АТБ»)
|
1
|
28
|
вул. Охтирська, біля буд. № 26
|
1
|
29
|
перехрестя проїзду Гайовий з вул. Роменська
|
1
Еще 6 точек были отведены для осуществления розничной торговли игрушками и украшениями для елок, детскими новогодними подарками, кулинарными и кондитерскими изделиями к праздничному столу. В частности, по ул. Набережная р. Стрелки, ул. Луговая, ул. Герцена, ул. Горького (возле рынка), на главной площади города возле Новогодней елки и на пл. Театральной.
|
№
|
Адреси
|
Кіль-
кість
|
Перелік
товарів та послуг
|
Період
|
1
|
вул. Набережна р. Стрілка (біля приміщення «Кредит кафе»)
|
10
|
ялинкові іграшки та прикраси
|
15.12.2017-
31.12.2017
|
2
|
вул. Лугова (біля маг. «Перша квіткарня»)
|
1
|
дитячі новорічні подарунки
|
15.12.2017-
31.12.2017
|
3
|
вул. Герцена
|
1
|
дитячі новорічні подарунки
|
15.12.2017-
31.12.2017
|
4
|
вул. Горького (біля ринку «ВМ»)
|
1
|
дитячі новорічні подарунки
|
15.12.2017-
31.12.2017
|
5
|
майдан Незалежності, 2 (біля Новорічної ялинки)
|
3
|
новорічні дитячі подарунки, кондитерські та кулінарні вироби власного виробництва
|
15.12.2017-15.01.2018
|
5
|
чай, кава
|
4
|
надувні кульки, дитячі іграшки, ялинкові прикраси
|
4
|
атракціони
|
5
|
інші товари
та послуги
|
6.
|
пл. Театральна
|
4
|
атракціони
|
15.12.2017-
31.12.2017
|
1
|
чай, кава
|
15.12.2017-15.01.2018
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