У Сумах вшанують жертв Голодоморів

У XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр., проте Голодомор 1932-33 рр. був наймасовішим і найжорстокішим.
Втрати України внаслідок Голодомору склали близько 4,5 млн осіб, з яких понад 3,9 млн – померлими від голоду і 0,6 млн – ненародженими. Понад 90% загиблих були етнічними українцями.
25 листопада ми маємо згадати всіх тих, хто став жертвою злочинного комуністичного минулого.
О 15:30 прийди до пам'ятника Шевченка, щоб викласти хрест, запалити свічку та вшанувати світлу пам'ять невинно загиблих мільйонів українців.
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