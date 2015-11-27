У Сумах вшанують жертв Голодоморів Щороку, останньої суботи листопада, Україна вшановує жертв Голодомору. Історія про загибель живих і ненароджених мільйонів українців, немає права на забуття.

У XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр., проте Голодомор 1932-33 рр. був наймасовішим і найжорстокішим.

Втрати України внаслідок Голодомору склали близько 4,5 млн осіб, з яких понад 3,9 млн – померлими від голоду і 0,6 млн – ненародженими. Понад 90% загиблих були етнічними українцями.

25 листопада ми маємо згадати всіх тих, хто став жертвою злочинного комуністичного минулого.

О 15:30 прийди до пам'ятника Шевченка, щоб викласти хрест, запалити свічку та вшанувати світлу пам'ять невинно загиблих мільйонів українців.