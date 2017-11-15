В Ромнах произошла авария с 5 пострадавшими (фото) Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо взрослых и ребенок.

Происшествие случилось 22 ноября, около в 16:30, в г. Ромны, на улице Полтавская. Водитель автомобиля «Дэу Ланос», пытаясь обогнать другое транспортное средство, допустил встречное столкновение с автомобилем ВАЗ «Ока». В результате в больницу попали пятеро пострадавших, среди которых - 6-летний мальчик.

22 ноября в 16:49 в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло ДТП. При выезде на место происшествия правоохранители установили, что по ул. Полтавская между автомобилем «Дэу Ланос», водитель которого выехал на полосу встречного движения, и автомобилем ВАЗ «Ока» произошло столкновение.

В результате ДТП в больницу каретой «скорой» были доставлены пятеро пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Среди них - супруги с 6-летним мальчиком, которые находились в автомобиле «Ока». У главы семьи врачи констатировали многочисленные травмы лица, головы и ног. Его жена с серьезными травмами головы в реанимации. У ребенка ушиб подгрудка. Малыша после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Водитель и пассажир «Ланоса» получили травмы головы и резаные раны ног, оба мужчины после оказания им медицинской помощи самостоятельно покинули больницу.

Кроме этого, в результате освидетельствования было установлено, что водитель автомобиля «Дэу Ланос» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полицейские уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и проводят дальнейшее расследование. Оба автомобиля находятся на штрафплощадке. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.