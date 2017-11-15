Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21148

В Ромнах произошла авария с 5 пострадавшими (фото)

Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо взрослых и ребенок.

Происшествие случилось 22 ноября, около в 16:30, в г. Ромны, на улице Полтавская. Водитель автомобиля «Дэу Ланос», пытаясь обогнать другое транспортное средство, допустил встречное столкновение с автомобилем ВАЗ «Ока». В результате в больницу попали пятеро пострадавших, среди которых - 6-летний мальчик.

22 ноября в 16:49 в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло ДТП. При выезде на место происшествия правоохранители установили, что по ул. Полтавская между автомобилем «Дэу Ланос», водитель которого выехал на полосу встречного движения, и автомобилем ВАЗ «Ока» произошло столкновение.

В результате ДТП в больницу каретой «скорой» были доставлены пятеро пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Среди них - супруги с 6-летним мальчиком, которые находились в автомобиле «Ока». У главы семьи врачи констатировали многочисленные травмы лица, головы и ног. Его жена с серьезными травмами головы в реанимации. У ребенка ушиб подгрудка. Малыша после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Водитель и пассажир «Ланоса» получили травмы головы и резаные раны ног, оба мужчины после оказания им медицинской помощи самостоятельно покинули больницу.

Кроме этого, в результате освидетельствования было установлено, что водитель автомобиля «Дэу Ланос» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полицейские уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и проводят дальнейшее расследование. Оба автомобиля находятся на штрафплощадке. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Дтп Ромны

По тематике

Вчера 11:10

Роменчанка украла из магазина сладости и хозтовары

Жительница Роменского района не устояла перед соблазном из-за надежды на невнимательность охраны....

ДТП в Харькове. Вдова сумчанина тяжело переживает смерть мужа и сестры
21.11.2017 16:32

ДТП в Харькове. Вдова сумчанина тяжело переживает смерть мужа и сестры

Оксана Берченко тяжело переживает смерть мужа и сестры. По словам ее отца, девушка по ночам лежит, уставившись в потолок....

21.11.2017 16:24

Подробности утренней аварии в Сумах от полиции (+видео)

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром на выезде из города Сумы, есть пострадавшие. Полиция открыла уголовное производство и выясняет...

21.11.2017 11:15

За «страсть» к наркотикам роменчанину грозит заключение

В Ромнах участковые офицеры полиции обнаружили 37-летнего мужчину, который имел с собой около 50 грамм вероятной марихуаны....

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку
21.11.2017 09:52

В Сумах на пешеходном переходе сбили девочку

Авария произошла 20 ноября около 17 часов на проспекте Шевченко, недалеко от машиностроительного колледжа....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.