ПФК «Сумы» разорвал контракт с семью футболистами Сумской клуб разорвал трудовые отношения с рядом игроков.

ПФК «Сумы» решил прекратить сотрудничество с рядом игроков, сообщается на официальной странице клуба в фейсбуке.

Команду покинули 7 футболистов: Антон Муховиков, Ярослав Ямполь, Валерий Лебедь, Игорь Мединский, Юрий Бушман, Леван Махарадзе и Александр Литвиненко.

Отметим, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Напомним: ПФК «Сумы» завершил зимнюю часть сезона на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги.