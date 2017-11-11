ПФК «Сумы» разорвал контракт с семью футболистами

ПФК «Сумы» решил прекратить сотрудничество с рядом игроков, сообщается на официальной странице клуба в фейсбуке.
Команду покинули 7 футболистов: Антон Муховиков, Ярослав Ямполь, Валерий Лебедь, Игорь Мединский, Юрий Бушман, Леван Махарадзе и Александр Литвиненко.
Отметим, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.
Напомним: ПФК «Сумы» завершил зимнюю часть сезона на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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