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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3841

Сумчанам пересчитали размер субсидии за квартплату

В ноябре Сумчанам пересчитали размер платы субсидии по услуге содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Данную процедуру в департаменте социальной защиты населения провели в связи с получением от организаций, предоставляющих услуги информации относительно непредоставления или предоставления не в полном объеме этой услуги.

Кроме того, это предусмотрено пунктом 14 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.

Вместе с тем до 27 ноября департаментом будет произведен перерасчет субсидии с ноября текущего года с учетом услуги отопления на полный календарный месяц.

Информация о перерасчетах будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат уже в декабре.

Подробнее с информацией по выполненным перечислениям получатели жилищных субсидий могут ознакомиться по телефонам «горячих линий» департамента: 60-46-04, 60-45-01, (050) 407-81-99.

Общество Субсидии

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