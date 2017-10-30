Сумчанам пересчитали размер субсидии за квартплату

Данную процедуру в департаменте социальной защиты населения провели в связи с получением от организаций, предоставляющих услуги информации относительно непредоставления или предоставления не в полном объеме этой услуги.
Кроме того, это предусмотрено пунктом 14 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины.
Вместе с тем до 27 ноября департаментом будет произведен перерасчет субсидии с ноября текущего года с учетом услуги отопления на полный календарный месяц.
Информация о перерасчетах будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат уже в декабре.
Подробнее с информацией по выполненным перечислениям получатели жилищных субсидий могут ознакомиться по телефонам «горячих линий» департамента: 60-46-04, 60-45-01, (050) 407-81-99.
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