Патрульные зафиксировали очередные наркопреступления События произошли на проспекте Михаила Лушпы и дважды на улице Ивана Сирко.

Во время отработки сообщения граждан о драке на проспекте Михаила Лушпы, стражи порядка остановили мужчину, который подходил под ориентировку.

Во время общения 28-летний мужчина нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны. При проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое и футляр с неизвестным веществом.

Впоследствии, с разницей в час, на улице Ивана Сирко, инспекторы задержали двух человек с веществами, похожими на наркотические.

По указанным фактам стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.