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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08136

Патрульные зафиксировали очередные наркопреступления

События произошли на проспекте Михаила Лушпы и дважды на улице Ивана Сирко.

Во время отработки сообщения граждан о драке на проспекте Михаила Лушпы, стражи порядка остановили мужчину, который подходил под ориентировку.

Во время общения 28-летний мужчина нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны. При проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое и футляр с неизвестным веществом.

Впоследствии, с разницей в час, на улице Ивана Сирко, инспекторы задержали двух человек с веществами, похожими на наркотические.

По указанным фактам стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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