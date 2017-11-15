Патрульные зафиксировали очередные наркопреступления

Во время отработки сообщения граждан о драке на проспекте Михаила Лушпы, стражи порядка остановили мужчину, который подходил под ориентировку.
Во время общения 28-летний мужчина нервничал и постоянно оглядывался в разные стороны. При проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое и футляр с неизвестным веществом.
Впоследствии, с разницей в час, на улице Ивана Сирко, инспекторы задержали двух человек с веществами, похожими на наркотические.
По указанным фактам стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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