На границе с Россией пограничники обнаружили груз сыра

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, за несколько метров от государственной границы недалеко от населенного пункта Александровка при проверке границы обнаружил 2 картонные коробки, в которых находился груз сыра иностранного производства общим весом почти 60 килограммов.
Обнаруженный товар, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу в Россию, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.
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