На границе с Россией пограничники обнаружили груз сыра 23 ноября в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, за несколько метров от государственной границы недалеко от населенного пункта Александровка при проверке границы обнаружил 2 картонные коробки, в которых находился груз сыра иностранного производства общим весом почти 60 килограммов.

Обнаруженный товар, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу в Россию, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.