Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06197

Сумские дзюдоисты отличились в Харькове

В Харькове прошел Всеукраинский турнир по дзюдо «Золотой кубок мэра» среди юношей 2002/03, 2004/05 и 2006/07 годов рождения и девушки 2005/06 годов рождения.

На соревнованиях отличились сумские, роменские, недригайловские и ахтырские дзюдоисты.

Победителями турнира стали Денис Павлюк (2000/03, 55 кг, Ромны) и Наталья Богуш (32 кг, Ромны).

Вице-чемпионами стали Владимир Мазкун (2006/07, 34 кг, Ахтырка), Дмитрий Горбаченко (2006/07, 38 кг, Ромны), Милена Кухар (40 кг, Ромны) и Виктория Федосик (+44 кг, Ромны).

С «бронзой» вернулись из Харькова Даниил Токарь (2002/03, 60 кг, Ромны), Владислав Беседовский (2002/03, 66 кг, Сумы), Никита Ханюков (2002/03, +90 кг, Сумы), Кирилл Лучанинов (2004/05, 42 кг, Сумы), Владислав Рогальский (2006/07, 30 кг, Ахтырка), Иван Другов (2006/07, 46 кг, Ахтырка), Алена Савосько (44 кг, Недригайлов).

Спорт Дзюдо

По тематике

17.11.2017 09:59

В Сумах провели кубок Украины по дзюдо

15 ноября в манеже СумГУ прошел кубок Украины по открытый дзюдо....

Юные сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
10.11.2017 14:59

Юные сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

8-9 ноября в Житомире проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....

Сумской студент стал пятым на чемпионате мира
20.10.2017 08:00

Сумской студент стал пятым на чемпионате мира

В Загребе (Хорватия) проходит чемпионат мира по дзюдо среди молодежи до 21 года....

Сумчанин стал чемпионом Украины по дзюдо
06.10.2017 10:41

Сумчанин стал чемпионом Украины по дзюдо

Артем Хомула стал чемпионом Украины по дзюдо, который стартовал 5 октября в Сумах....

Чемпионат Украины по дзюдо в Сумах можно смотреть онлайн
06.10.2017 10:09

Чемпионат Украины по дзюдо в Сумах можно смотреть онлайн

5 октября в Сумах стартовал чемпионат Украины по дзюдо....

Новости

В Сумы прибыл первый автобус большой вместимости
Сегодня 16:57
Одиозный начальник УЗЭ Сумщины отчитается перед облсоветом
Сегодня 16:24
Бывший работник увел у фермера коня
Сегодня 16:08
В Шостке горели квартира и мастерская
Сегодня 15:57
От сумчан ждут предложений по формированию бюджета города на 2018 год
Сегодня 15:55
Сумчанам представили единственный троллейбус, где можно рассчитаться банковской картой
Сегодня 15:45
Пограничники обнаружили два проблемных грузовика
Сегодня 15:28
Сумчанина, под колесами авто которого погиб 13-летний велосипедист, будут судить
Сегодня 15:19
С созданием амбулатории на Добровольной возникли проблемы
Сегодня 15:00
Два мэра с Сумщины попали в ТОП-20 самых прогрессивных мэров Украины
Сегодня 14:20
«Сумчанка» лидирует в чемпионате Украины по индорхоккею
Сегодня 13:58
Жители 8 сел Сумщины уже полгода без газа
Сегодня 13:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.