Сумские дзюдоисты отличились в Харькове

На соревнованиях отличились сумские, роменские, недригайловские и ахтырские дзюдоисты.
Победителями турнира стали Денис Павлюк (2000/03, 55 кг, Ромны) и Наталья Богуш (32 кг, Ромны).
Вице-чемпионами стали Владимир Мазкун (2006/07, 34 кг, Ахтырка), Дмитрий Горбаченко (2006/07, 38 кг, Ромны), Милена Кухар (40 кг, Ромны) и Виктория Федосик (+44 кг, Ромны).
С «бронзой» вернулись из Харькова Даниил Токарь (2002/03, 60 кг, Ромны), Владислав Беседовский (2002/03, 66 кг, Сумы), Никита Ханюков (2002/03, +90 кг, Сумы), Кирилл Лучанинов (2004/05, 42 кг, Сумы), Владислав Рогальский (2006/07, 30 кг, Ахтырка), Иван Другов (2006/07, 46 кг, Ахтырка), Алена Савосько (44 кг, Недригайлов).
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