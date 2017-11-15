В Шостке горели квартира и мастерская

Ночью, в 1:03, владелец частного жилого дома по улице Парковой сообщил в службу «101» о том, что горит хозяйственная постройка в его дворе. В здании располагалась мастерская и было оборудовано печное отопление.
По приезду пожарных спасателей огнем было охвачено чердачное помещение, сгорела крыша и электрический инструмент, находившийся в мастерской. Ущерб причиненный огнем, составил 15 тыс.грн. Была угроза переброса пламени и на жилой дом, расположенный в двух метрах от мастерской. К счастью, дом удалось спасти. Причиной пожара считают неправильное обустройство печи и дымохода.
В этот же день в 22:55 жильцы многоквартирного дома по ул. Черниговской, 9-А, сообщили о пожаре в квартире на первом этаже. По приезду пожарных в квартире двери и окна были распахнуты. Внутри помещения находился только мусор. Он и горел. Пламя охватило площадь около 2-х квадратных метров. По словам соседей, хозяев квартиры они не видели уже давно…
Пламя потушили, но из-за сильного задымления в подъезде закоптились стены с 1-го по 4-й этажи.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.
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