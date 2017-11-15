В Сумах зажгли свечи Около ста сумчан собрались вечером 25 ноября возле памятника Шевченко на Соборной, чтобы почтить память жертв Голодомора

Собравшиеся выложили символический крест из свечей и присоединились к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу", которая началась в 16:00. Перед сумчанами выступили общетвенные активисты и губернатор Николай Клочко, который тоже поучаствовал в акции.

После этого желающие прошли к областной филармонии, где состоялся концерт-реквием «Скорбящая свеча горела».

Утром 25 ноября прошла официальная акция, посвященная Дню памяти жертв Голодомора возле памятника жертвам по ул.Степана Бандеры в Сумах.