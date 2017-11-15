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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 17:55206

В Сумах зажгли свечи

Около ста сумчан собрались вечером 25 ноября возле памятника Шевченко на Соборной, чтобы почтить память жертв Голодомора

фото Олега Демьяненко

Собравшиеся выложили символический крест из свечей и присоединились к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу", которая началась в 16:00. Перед сумчанами выступили общетвенные активисты и губернатор Николай Клочко, который тоже поучаствовал в акции.

После этого желающие прошли к областной филармонии, где состоялся концерт-реквием «Скорбящая свеча горела».

Утром 25 ноября прошла официальная акция, посвященная Дню памяти жертв Голодомора возле памятника жертвам по ул.Степана Бандеры в Сумах.

Справка

Каждый год, в последнюю субботу ноября, Украина поминает жертв Голодомора. История о гибели живых и нерожденных миллионов украинский, нет права на забвение.

В XX веке Украина пережила три голодомора: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг., 1946-1947 гг., Однако Голодомор 1932-33 гг. Был самым массовым и жестоким.

 

Потери Украины вследствие Голодомора составили около 4500000 человек, из которых более 3900000 - умершими от голода и 0600000 - рожденными. Более 90% погибших были этническими украинскими.

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