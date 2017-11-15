Зимний чемпионат Сумщины по футболу стартовал

«Гранум» (Снижки) 4:0 «СНАУ»
Голы: Бокач Александр (14), Жалдай Роман (46, 60), Бушля Антон (50)
«Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:6 «Барса-U19»
Голы: Сидоренко Ярослав (11, 35, 39), Тарабара Дмитрий (20), Кончаков Антон (31), Сизоненко Сергей (37)
Матч «Барса-U17» - «Спартак-Сумбуд» (Сумы) будет сыгран позднее.
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