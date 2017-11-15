Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42149

Зимний чемпионат Сумщины по футболу стартовал

26 ноября на поле ФЦ «Барса» открыли зимний сезон двумя играми первого тура.

«Гранум» (Снижки) 4:0 «СНАУ»

Голы: Бокач Александр (14), Жалдай Роман (46, 60), Бушля Антон (50)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:6 «Барса-U19»

Голы: Сидоренко Ярослав (11, 35, 39), Тарабара Дмитрий (20), Кончаков Антон (31), Сизоненко Сергей (37)

Матч «Барса-U17» - «Спартак-Сумбуд» (Сумы) будет сыгран позднее.

Спорт Зимний чемпионат области Футбол

По тематике

Сегодня 13:54

Сумчанка помогла сборной победить венгерок

24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019....

Вчера 09:55

Сегодня стартует зимний чемпионат Сумщины по футболу

25 ноября на поле ФЦ «Барса» стартует Зимний чемпионат Сумской области по футболу....

23.11.2017 13:26

ПФК «Сумы» разорвал контракт с семью футболистами

Сумской клуб разорвал трудовые отношения с рядом игроков....

19.11.2017 11:26

«Николаев» и «Сумы» сыграли вничью (видео)

18 ноября ПФК «Сумы» провел последнюю игру в 2017 году....

«Агробизнес ТSK» получил золотые медали
16.11.2017 11:02

«Агробизнес ТSK» получил золотые медали

15 ноября роменская команда «Агробизнес ТSK» получила заслуженные медали чемпионата Сумщины по футболу-2017....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.