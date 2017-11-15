Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10395

Под Сумами семейный скандал закончился убийством

Очередной семейный скандал закончился убийством - не выдержав рукоприкладства мужа, который постоянно доказывал свою точку зрения кулаками, избитая женщина ударила его в ответ кастрюлей по голове, а потом ухватилась за нож.

Событие произошло в одном из сел Сумского района, в воскресенье вечером. Около 18:00 в дежурную часть Сумского районного отдела полиции позвонила женщина, которая сообщила, что только что убила своего мужа.

На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, вероятной причиной трагедии стали «пьяная» ревность 66-летнего пенсионера. Он, будучи навеселе, стал приставать к жене, оскорблять ее и бить. Поскольку за 41 год семейной жизни он вел себя так постоянно, у женщины, очевидно, лопнуло терпение, и она в отчаянии несколько раз ударила его кастрюлей по голове, а затем, схватив кухонный нож, нанесла главе семьи один удар в область грудной клетки. Как следствие, от полученных травм мужчина сразу на месте происшествия скончался.

«Сейчас следователи открыли по факту смерти пенсионера уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), - комментирует ход событий начальник Сумского отдела полиции Андрей Сердюк, - и проводят дальнейшие проверки. Пока женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины, состояние ее здоровья исследуют врачи, поскольку она имеет явные и многочисленные телесные повреждения. Сама же гражданка своей причастности к смерти мужчины не отрицает и очень сожалеет о своем поступке, совершенном в пылу».

Следствие, в рамках которого назначен ряд экспертиз, продолжается. И хотя женщине в соответствии с требованиями действующего законодательства грозит немалый срок лишения свободы, все же последнюю точку в этой истории, учитывая все обстоятельства и выводы специалистов, поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сумской район Убийство

По тематике

23.11.2017 10:15

Стало известно, из-за чего сын убил собственную мать в Кролевецком районе

Чтобы поселить любимую женщину в доме матери, 52-летний житель с.Ярославец Кролевецкого района обратился к крайностям. Из-за нежелания той видеть в...

22.11.2017 13:18

На Сумщине пьянка закончилась убийством

Совместная пьянка, в которой участвовали двое жителей села Искривщина Белопольского района закончилась убийством одного из мужчин....

21.11.2017 15:58

На Сумщине сын задушил родную мать

Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, 19 ноября в селе Ярославец Кролевецкого района, мужчина 1965 года обратился к местному фельдшеру...

21.11.2017 15:49

В Глухове полицейские выясняют обстоятельства гибели 47-летнего мужчины

Тело мужчины без признаков жизни увидел случайный прохожий посреди улицы и уведомил полицию....

17.11.2017 15:44

На Сумщине дали 11 лет за убийство

К 11 годам лишения свободы приговорен злоумышленник, который совершил ряд преступлений, в том числе умышленное убийство, и длительное время скрывался...

Новости

Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов
Сегодня 14:04
"Он чужой человек", - жители Глухова оценили 2 года работы Терещенко (видео)
Сегодня 13:38
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты
Сегодня 13:20
На Сумщине началась операция «Перевозчик»
Сегодня 12:35
Сумские силачи отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:54
Под Сумами семейный скандал закончился убийством
Сегодня 11:10
Сумчане отличились на чемпионате мира
Сегодня 10:44
Сумчан запрошують на виставку «Два століття — одна війна»
Сегодня 10:25
«Східний корпус» за незаконный мурал оштрафовали на… 680 грн (видео)
Сегодня 09:33
На Сумщине АТОшник привез патроны домой
Сегодня 08:48
В Сумах пройдет юбилейная выставка Дарьи Бескостой
Сегодня 08:15
Сумчанка стала серебряной призеркой Олимпиады после дисквалификации россиянки
Вчера 21:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.