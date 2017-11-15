Под Сумами семейный скандал закончился убийством Очередной семейный скандал закончился убийством - не выдержав рукоприкладства мужа, который постоянно доказывал свою точку зрения кулаками, избитая женщина ударила его в ответ кастрюлей по голове, а потом ухватилась за нож.

Событие произошло в одном из сел Сумского района, в воскресенье вечером. Около 18:00 в дежурную часть Сумского районного отдела полиции позвонила женщина, которая сообщила, что только что убила своего мужа.

На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, вероятной причиной трагедии стали «пьяная» ревность 66-летнего пенсионера. Он, будучи навеселе, стал приставать к жене, оскорблять ее и бить. Поскольку за 41 год семейной жизни он вел себя так постоянно, у женщины, очевидно, лопнуло терпение, и она в отчаянии несколько раз ударила его кастрюлей по голове, а затем, схватив кухонный нож, нанесла главе семьи один удар в область грудной клетки. Как следствие, от полученных травм мужчина сразу на месте происшествия скончался.

«Сейчас следователи открыли по факту смерти пенсионера уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), - комментирует ход событий начальник Сумского отдела полиции Андрей Сердюк, - и проводят дальнейшие проверки. Пока женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины, состояние ее здоровья исследуют врачи, поскольку она имеет явные и многочисленные телесные повреждения. Сама же гражданка своей причастности к смерти мужчины не отрицает и очень сожалеет о своем поступке, совершенном в пылу».

Следствие, в рамках которого назначен ряд экспертиз, продолжается. И хотя женщине в соответствии с требованиями действующего законодательства грозит немалый срок лишения свободы, все же последнюю точку в этой истории, учитывая все обстоятельства и выводы специалистов, поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.