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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42109

Житель Сумщины потерял 4 тысячи, покупая фейковый мотоблок в интернете

Пытаясь приобрести на случайном Интернет-сайте мотоблок, 66-летний житель Белопольского района потерял 4000 гривен собственных сбережений.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний житель одного из сел района. Пенсионер рассказал правоохранителям, что стал жертвой интернет-мошенника, которому он заплатил 4000 гривен за не полученный товар.

По словам потерпевшего, он давно хотел приобрести для собственного домохозяйства мотоблок. В поисках выгодного предложения он остановился на интернет-предложении с неизвестного сайта, где в комплекте с мотоблоком шло дополнительные принадлежности. Это предложение выгодно отличалась на фоне стандартных интернет-предложений других интернет-продавцов. Поэтому мужчина сразу послал свою заявку этот комплект продавцу. В ответ на заказ, он получил смс-сообщение о необходимости частичной предоплаты за товар. Продавец объяснил такое требование государственной формой собственности организации, осуществляющей продажу мотоблока. Покупатель, не колеблясь, перечислил нужную часть средств на указанный счет и стал ждать товар. Когда же истек срок доставки мотоблока, связался с продавцом. Трубку взял мужчина, который откровенно рассказал покупателю, что его обманули, и денег ему никто не вернет. «Такова жизнь», это последние слова, которые услышал пострадавший от псевдопродавца.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и начали поиск злоумышленника.

Полицейские советуют гражданам не доверять подозрительно дешевым интернет-предложениям. А при осуществлении интернет-покупки, обращать внимание на интернет историю продавца товара и отзывы-комментарии от других интернет пользователей или покупателей. Если непременным условием приобретения товара является предоплата, требуйте от продавца пакета сканированных документов, подтверждающих реальность товара и право на его продажу продавцом. Соблюдение этого алгоритма защитит интернет-покупателей от потери сбережений и уменьшит до минимума вероятность попасться к подобной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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