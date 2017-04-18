Сумчанки отличились на кубке Украины по спортивной аэробике

За кубок Украины боролись лучшие взрослые спортсмены, а также студенты и школьники. Команда СумГПУ имени А.С.Макаренко завоевала 2-ое место в программе «аэро-дэнс» и «степ», также 3-е место в разделе «группы». В составе команды: Анастасия Литвин, Сандра Уэадраого, Екатерина Великодная, Ольга Мариченко, Анастасия Иванова, Анна Петренко (студентки), Анна Корниенко, Марина Фуртат (выпускницы). Подготовила спортсменов тренер Оксана Дубинская.
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