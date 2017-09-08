У Суми їде Курков Книгарня «Є» у Сумах, видавництво «Астролябія», спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» запрошують на презентацію книжки Андрія Куркова «Рух «Емаус». Історія солідарності» за участю автора.

Захід відбудеться 30 листопада. Початок – о 18.30. Модератор – Владислав Івченко.

Рух «Емаус» — це солідарне об’єднання людей, котрі через складні життєві обставини втратили дім і волю до життя, та тих, котрі загострено відчувають несправедливість у світі і готові взяти на себе відповідальність. Разом вони створили альтернативне середовище — спільноти життя і праці, де люди повертають собі почуття гідності, підтримують один одного та допомагають тим, хто потерпає найбільше. Як творець «Емаусу» француз Анрі Ґруе, якого весь світ знає під ім’ям Абе П’єр, так і засновниця львівської «Оселі» Олеся Саноцька — люди виняткової доброти та відваги, а найголовніше – люди дії. Ця книга про те, як бездомні та відкинені суспільством люди створили нову модель соціального підприємництва та змінили розуміння благодійництва. Історії про пошуки дому і про пошуки сенсу сплітаються у цій книзі в єдину історію людяності і пропонують простий висновок: помагаючи іншим, ми помагаємо собі.

У рамках Всеукраїнського туру Андрій Курков презентуватиме свою нову книжку «Рух «Емаус». Історія солідарності» в Книгарнях «Є» в шести містах України — Дніпрі, Харкові, Сумах, Львові, Тернополі та Вінниці.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.