Родион Кочубей больше не будет рулить украинским хоккеем на траве

На ней был выбран новый президент Федерации Юрий Кризский, который только в августе был назначен директором ФХТУ. Экс-президент Федерации, сумчанин Родион Кочубей отказался от выдвижения своей кандидатуры на новый срок.
Напомним, он возглавлял Федерацию с 2013 года. До 2015 года был еще и директором МСК «Сумчанка».
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