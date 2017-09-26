Родион Кочубей больше не будет рулить украинским хоккеем на траве Сегодня, 30 ноября, в Киеве прошла внеочередная конференция Федерации хоккея на траве.

На ней был выбран новый президент Федерации Юрий Кризский, который только в августе был назначен директором ФХТУ. Экс-президент Федерации, сумчанин Родион Кочубей отказался от выдвижения своей кандидатуры на новый срок.

Напомним, он возглавлял Федерацию с 2013 года. До 2015 года был еще и директором МСК «Сумчанка».