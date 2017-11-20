Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52139

В Сумах хотят реконструировать детский парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замок в детском парке»

«Отремонтировать замок с горками в детском парке. Поставить пластиковые горки, отреставрировать и открыть башни, установить качели. Там, где самая высокая горка - установить закрытую, туннельную для безопасности. Установить скалолазки и канатные сетки. Думаю, дети будут счастливы», - писал автор петиции Шевченко Сергей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«В настоящее время КП «Сумикомунинвест», как балансодержателем этого объекта благоустройства, подано предложение к профильной депутатской комиссии Сумского горсовета по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию детского парка «Сказка» в 2018 году».

Напомним: с 2014 года было создано несколько рабочих групп по созданию концепции развития детского парка, которые ничего так и не родили…

Досуг Детский парк Петиция

По тематике

Сегодня 14:30

Любителям шорт-трека посоветовали идти в архитектуру

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Выделить место и построить роликовый круг для обеспечения благоприятных и достойных условий для тренировки секции...

Сегодня 14:02

В Сумах предлагают сделать сквер Степана Бандеры

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Сквер Степана Бандеры»...

Сегодня 13:36

Сумские власти дали очередную отписку на онлайн-петицию

Появился ответ городских властей на онлайн-петицию «Футбольная коробка во дворе Металлургов 16 – 32»....

23.11.2017 14:00

Городские власти ответили на петицию об очередном фантомном троллейбусном маршруте

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Троллейбусы по маршруту 12-й микрорайон – Аэропорт»....

Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской
21.11.2017 14:24

Сумчанам пообещали «лежачих полицейских» на Харьковской

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка лежачих полицейские на ул. Харьковской в "карманах" в районе выставочного центра (остановка ул. Драгомыжского)»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.