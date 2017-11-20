В Сумах хотят реконструировать детский парк Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замок в детском парке»

«Отремонтировать замок с горками в детском парке. Поставить пластиковые горки, отреставрировать и открыть башни, установить качели. Там, где самая высокая горка - установить закрытую, туннельную для безопасности. Установить скалолазки и канатные сетки. Думаю, дети будут счастливы», - писал автор петиции Шевченко Сергей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«В настоящее время КП «Сумикомунинвест», как балансодержателем этого объекта благоустройства, подано предложение к профильной депутатской комиссии Сумского горсовета по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию детского парка «Сказка» в 2018 году».

Напомним: с 2014 года было создано несколько рабочих групп по созданию концепции развития детского парка, которые ничего так и не родили…