На Сумщине владелец магазина помог полиции раскрыть грабеж В одном из сел Бурынского района местный 22-летний юноша покусился на чужой велосипед.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы района. Взволнованная женщина рассказала: только что неизвестный мужчина забрал ее велосипед, оставленный на время покупок у стены сельмага. Выбежав на улицу, она кричала тому в след, чтобы он остановился, но злоумышленник только нажал на педали. Единственное, чем он «уступил» - по требованию потерпевшей женщины сбросил с велосипеда ее сумку, и поехал дальше.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Прибыв на место, правоохранители застали не только заявителя, но и ее велосипед. Как выяснилось, пока женщина звонила в полицию, владелец магазина, быстро сориентировавшись в ситуации, своим авто догнал грабителя и отобрал у него велосипед, после чего вернул двухколесник взволнованной гражданке. Мужчина рассказал об обстоятельствах преступления и подробно описал приметы злоумышленника.

Следовательно, установить личность подозреваемого было делом техники, и вскоре сыщики и следователи уже общались с «любителем» чужого имущества. Им оказался 22-летний житель райцентра, который в тот день находился изрядно навеселе. Возвращаясь домой, подвыпивший молодой человек увидел у стены сельмаг велосипед, поэтому решил продолжить свой путь уже на нем. По словам самого молодого человека, на полпути его остановил неизвестный мужчина и отобрал у него велосипед, а поэтому ему пришлось добираться домой все же пешком.

«По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по признакам ч.1. ст. 186 УК Украины (грабеж), - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко, - и проводят досудебное расследование. В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет».

Работники полиции снова предостерегают граждан от неосторожности и легкомысленности в хранении своего имущества. Не следует оставлять велосипеды без присмотра, даже если владелец отходит от него на несколько минут. В этом случае стоит воспользоваться противоугонными средствами - тросиками или цепями с замками и т.п. Будьте осторожны, и вам не придется быть жертвой противоправного посягательства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.