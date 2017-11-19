Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3190

Во второй лиге чемпионата Украины по футзалу сыграют аж 7 команд с Сумщины

Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу.

В нынешнем сезоне Сумщину будут представлять аж семь команд, которые разделены на две зоны (Зона 2 и Зона 3).

ЗОНА 2

1 тур (6-10 декабря)

Локомотив (Конотоп) – Академия-ЧНТУ (Чернигов)

Сумыхимпром-СДПУ (Сумы) – Рятувальник (Ромны)

2 тур (13-17 декабря)

Рятувальник – Локомотив

Академия-ЧНТУ – Сумыхимпром-СДПУ

3 тур (17-21 января)

Локомотив – Сумыхимпром-СДПУ

Рятувальник –  Академия-ЧНТУ

4 тур (24-28 января)

Сумыхимпром-СДПУ – Локомотив

Академия-ЧНТУ – Рятувальник

5 тур (7-11 февраля)

Локомотив – Рятувальник

Сумыхимпром-СДПУ – Академия-ЧНТУ

6 тур (14-18 февраля)

Академия-ЧНТУ – Локомотив

Рятувальник – Сумыхимпром-СДПУ

ЗОНА 3

1 тур (6-10 декабря)

Технология (Сумы) - Lex VSK (Сумы)

Food Centre (Сумы) – Nicmas (Сумы)

2 тур (13-17 декабря)

Nicmas – Технология

Lex VSK – Food Centre

3 тур (17-21 января)

Технология – Food Centre

Lex VSK – Nicmas

4 тур (24-28 января)

Food Centre – Технология

Nicmas – Lex VSK

5 тур (7-11 февраля)

Технология – Nicmas

Food Centre – Lex VSK

6 тур (14-18 февраля)

Lex VSK – Технология

Nicmas – Food Centre

Спорт Футзал

По тематике

Сегодня 17:53

Завтрашний матч «СумДУ» в Одессе можно посмотреть онлайн (трансляция)

В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...

23.11.2017 11:49

Сумские футзалисты стали заслуженными

21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...

В Сумах отпраздновали 20-летие футзала юбилейным турниром
22.11.2017 15:50

В Сумах отпраздновали 20-летие футзала юбилейным турниром

«Юбилейный кубок» разыграли 21 ноября на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко....

Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева
22.11.2017 13:56

Сумские футзалисты разыграли Кубок Сергея Кизеева

21 ноября в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко разыграли кубок Сергея Кизеева....

19.11.2017 11:52

ФК «СумДУ» снова проиграл (видео)

18 ноября сумские футзалисты принимали запорожских....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.