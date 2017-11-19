Во второй лиге чемпионата Украины по футзалу сыграют аж 7 команд с Сумщины

В нынешнем сезоне Сумщину будут представлять аж семь команд, которые разделены на две зоны (Зона 2 и Зона 3).
ЗОНА 2
1 тур (6-10 декабря)
Локомотив (Конотоп) – Академия-ЧНТУ (Чернигов)
Сумыхимпром-СДПУ (Сумы) – Рятувальник (Ромны)
2 тур (13-17 декабря)
Рятувальник – Локомотив
Академия-ЧНТУ – Сумыхимпром-СДПУ
3 тур (17-21 января)
Локомотив – Сумыхимпром-СДПУ
Рятувальник – Академия-ЧНТУ
4 тур (24-28 января)
Сумыхимпром-СДПУ – Локомотив
Академия-ЧНТУ – Рятувальник
5 тур (7-11 февраля)
Локомотив – Рятувальник
Сумыхимпром-СДПУ – Академия-ЧНТУ
6 тур (14-18 февраля)
Академия-ЧНТУ – Локомотив
Рятувальник – Сумыхимпром-СДПУ
ЗОНА 3
1 тур (6-10 декабря)
Технология (Сумы) - Lex VSK (Сумы)
Food Centre (Сумы) – Nicmas (Сумы)
2 тур (13-17 декабря)
Nicmas – Технология
Lex VSK – Food Centre
3 тур (17-21 января)
Технология – Food Centre
Lex VSK – Nicmas
4 тур (24-28 января)
Food Centre – Технология
Nicmas – Lex VSK
5 тур (7-11 февраля)
Технология – Nicmas
Food Centre – Lex VSK
6 тур (14-18 февраля)
Lex VSK – Технология
Nicmas – Food Centre
В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...
21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...
«Юбилейный кубок» разыграли 21 ноября на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко....
21 ноября в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко разыграли кубок Сергея Кизеева....
18 ноября сумские футзалисты принимали запорожских....