Во второй лиге чемпионата Украины по футзалу сыграют аж 7 команд с Сумщины Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу.

В нынешнем сезоне Сумщину будут представлять аж семь команд, которые разделены на две зоны (Зона 2 и Зона 3). ЗОНА 2 1 тур (6-10 декабря) Локомотив (Конотоп) – Академия-ЧНТУ (Чернигов) Сумыхимпром-СДПУ (Сумы) – Рятувальник (Ромны) 2 тур (13-17 декабря) Рятувальник – Локомотив Академия-ЧНТУ – Сумыхимпром-СДПУ 3 тур (17-21 января) Локомотив – Сумыхимпром-СДПУ Рятувальник – Академия-ЧНТУ 4 тур (24-28 января) Сумыхимпром-СДПУ – Локомотив Академия-ЧНТУ – Рятувальник 5 тур (7-11 февраля) Локомотив – Рятувальник Сумыхимпром-СДПУ – Академия-ЧНТУ 6 тур (14-18 февраля) Академия-ЧНТУ – Локомотив Рятувальник – Сумыхимпром-СДПУ ЗОНА 3 1 тур (6-10 декабря) Технология (Сумы) - Lex VSK (Сумы) Food Centre (Сумы) – Nicmas (Сумы) 2 тур (13-17 декабря) Nicmas – Технология Lex VSK – Food Centre 3 тур (17-21 января) Технология – Food Centre Lex VSK – Nicmas 4 тур (24-28 января) Food Centre – Технология Nicmas – Lex VSK 5 тур (7-11 февраля) Технология – Nicmas Food Centre – Lex VSK 6 тур (14-18 февраля) Lex VSK – Технология Nicmas – Food Centre