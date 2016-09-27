Сумчан приглашают на гималайскую фотовыставку 8 декабря в Сумском городском дворце детей и юношества состоится открытие фотовыставки «Манаслу – гора духов».

Выставка приурочена к международному дню гор. Она расскажет о бескислородном восхождении ведущих альпинистов Украины, воспитанников Сумской школы альпинизма, Владимира Рошко и Дмитрия Нечепоренко на одну из высочайших вершин мира г.Манаслу (8156м).

Открытие в 18.00.