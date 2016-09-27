Сумчан приглашают на гималайскую фотовыставку

Выставка приурочена к международному дню гор. Она расскажет о бескислородном восхождении ведущих альпинистов Украины, воспитанников Сумской школы альпинизма, Владимира Рошко и Дмитрия Нечепоренко на одну из высочайших вершин мира г.Манаслу (8156м).
Открытие в 18.00.
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