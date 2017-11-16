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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40260

На сумской водоканал НКРЭКУ наложила штраф

Штраф в 85 000 гривен придется заплатить коммунальному предприятию Сумского горсовета «Горводоканал».

Такое решение вынесла национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг во время одного из последних заседаний.

По информации Национального регулятора, такое кардинальное решение связано с тем, что во время внеплановой проверки предприятия было выявлено, что оно нарушило Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению. Речь идет о том, что «Горводоканал» до 1 сентября текущего года не обеспечило установку приборов учета в точках распределения услуг, не предоставило документального подтверждения наличия в собственности или пользовании сетей, сооружений и других объектов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности. Среди всего прочего, предприятие осуществляло централизованное водоснабжение, производство, очистку воды, ее транспортировку, а также отведение сточных вод без использования приборов учета.

Удастся ли исправить нарушения КП «Горводоканал» – выяснит следующая выездная проверка. Тем временем, строк устранения замечаний продлили до 30 июня следующего года.

Право КП «Горводоканал» НКРЭ КУ Штраф

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