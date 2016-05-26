В ноябре специалистами Департамента начата процедура приватизации объектов коммунальной собственности, подлежащих продаже на аукционе.

Самое большое всего из них площадью 238,1 кв. м расположено по ул. Засумская, 12 Г. Еще два - на Соборной, 46. Одно из них имеет общую площадь 56,2 кв. м, другое вдвое меньше: 22,8 кв. м.

Сейчас Департаментом обеспечения ресурсных платежей объявлен конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены к проведению независимой оценки этих объектов недвижимости.

Цель такой оценки - определение рыночной стоимости нежилых помещений для приватизации путем продажи на аукционе.

Конкурсный отбор субъектов оценочной деятельности будет осуществляться в соответствии с Положением о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности, утвержденном приказом Фонда государственного имущества Украины от 31.12.2015 № 2075.

Пакет документов для участия необходимо подавать по адресу: ул. Садовая, 33, 2-й этаж, комн. 35. Конечный срок подачи конкурсной документации – 16:00 11 декабря.

Конкурс состоится 14 декабря в 10:00 в комн. 37 по ул. Садовая, 33. Телефон для справок: 700-406.

Ознакомиться более подробно с условиями конкурса можно на Информационном портале Сумского городского совета.