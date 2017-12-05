В центре Сум продали коммунальные помещения за бесценок

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Оба объекта приватизации расположены в центре города.
Это нежилые помещения площадью 22,8 кв. м по ул. Соборная, 46 и площадью 37,2 кв. м в переулке З. Красовицкого, 7.
Первое из них ушло с молотка: приватизировано гражданкой Миленковой Р.В. путем продажи на аукционе. Стоимость продажи составила 86950 грн. (без НДС). Второе приватизировано ФЛП Сиренко Ю.В. Предприниматель выкупил помещение по 114 980 грн. (без НДС).
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