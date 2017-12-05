Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06220

В центре Сум продали коммунальные помещения за бесценок

В Сумах приватизировали два нежилых помещения.

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Оба объекта приватизации расположены в центре города.

Это нежилые помещения площадью 22,8 кв. м по ул. Соборная, 46 и площадью 37,2 кв. м в переулке З. Красовицкого, 7.

Первое из них ушло с молотка: приватизировано гражданкой Миленковой Р.В. путем продажи на аукционе. Стоимость продажи составила 86950 грн. (без НДС). Второе приватизировано ФЛП Сиренко Ю.В. Предприниматель выкупил помещение по 114 980 грн. (без НДС).

Экономика Коммунальное имущество Приватизация

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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