В центре Сум продали коммунальные помещения за бесценок В Сумах приватизировали два нежилых помещения.

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Оба объекта приватизации расположены в центре города.

Это нежилые помещения площадью 22,8 кв. м по ул. Соборная, 46 и площадью 37,2 кв. м в переулке З. Красовицкого, 7.

Первое из них ушло с молотка: приватизировано гражданкой Миленковой Р.В. путем продажи на аукционе. Стоимость продажи составила 86950 грн. (без НДС). Второе приватизировано ФЛП Сиренко Ю.В. Предприниматель выкупил помещение по 114 980 грн. (без НДС).