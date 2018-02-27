Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку Работники полиции Шостки направили в суд уголовное производство, открытое в отношении 42-летней местной жительницы, которая, будучи недовольной будущей невесткой, украла из машины сына дорогой мобильный девушки и его барсетку.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала правоохранителям о ходе событий и обстоятельства исчезновения новенького средства связи.

По словам заявительницы, события произошли еще летом. В тот вечер она отдыхала вместе с женихом и друзьями на природе. Когда компания разошлась, заночевать решила в машине любимого, вместе с ним. Проснувшись утром, молодожены обнаружили пропажу из автомобиля ее мобильного и барсетки парня.

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и заподозрили в краже 42-летнюю мать жениха. И хотя последняя обвинения в свой адрес категорически отвергала, полицейские нашли неопровержимые доказательства ее вины.

Как выяснили правоохранители, женщина была против отношений сына с этой девушкой. Поэтому утром, не найдя сына дома, она поехала на велосипеде его искать. А когда нашла, и увидела спящих молодых людей, потихоньку вынесла из салона барсетку с мобильным телефоном. Позже она вернулась с матерью девушки, и вместе разбудили молодоженов, обвинив их в позорном поведении.

Похищенный мобильный подозреваемая отдала другому своему сыну, а тот его продал в городе.

Сейчас правоохранители обнаружили и изъяли похищенное средство связи, его уже вернули владелице. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд. За содеянное женщине грозит наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.