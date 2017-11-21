В Сумском районе полиция задержала «охотников» за люками Двух жителей Сумского района задержали сотрудники районного отдела полиции по подозрению в совершении краж крышек металлических люков на территории своего же села.

Как установила полиция, первую кражу двух чугунных люков 23-летний и 19-летний жители села Великая Чернетчина совершили с территории Великочернетчинской специализированной школы 1-3 ступеней, еще в середине ноября. Реализовав украденное, окрыленные сомнительным успехом, ребята через несколько дней решили совершить еще одну кражу металла с территории детского сада. Подъехав на белых «Жигулях» к намеченному объекту, они пробрались на территорию и похитили два чугунных канализационных люка с металлическими основаниями, погрузили похищенное в автомобиль и отбыли в неизвестном направлении. Возможно, и эта кража сошла бы с рук злоумышленникам, но сторож детсада успел рассмотреть номер машины, запомнить модель и направление движения автомобиля, и сообщить о преступлении полицию. Все остальное было делом техники, и уже через несколько дней злоумышленников задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали следствие, в ходе которого проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Уже доказано, что старший из мужчин, еще до истории с люками, проникнув на территорию чужого домовладения через незапертую на ключ дверь, похитил из квартиры телевизор стоимостью 4500 гривен. Похищенную вещь полиция нашла и вернула владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.