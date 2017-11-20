В СумГУ пройдет фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны» 8 декабря в Сумском государственном университете состоится Фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны».

В рамках мероприятия с 14.00 в фойе главного корпуса будут проводиться мастер-классы:

1. Китайские иероглифы и культура (преподаватели Чайчойского педагогического университета Ли Джо и Пин).

2. Рисование хной на руках - подробная инструкция для домашнего мехенди (студенты из Индии).

3. Плетение африканских косичек (студенты из Африки).

4. Профессиональная стрижка бороды Barbershop (лидер студентов из Палестины Кассаб Басем).

Также гости смогут попробовать традиционные блюда разных стран мира, приготовленные студентами-иностранцами СумГУ.

В актовом зале СумГУ в 15.00 состоится концерт с участием иностранных студентов.