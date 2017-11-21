Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в нашу страну почти 18 кг рыбы, более 26 кг креветок и 46 кг морепродуктов. Мужчина не заявил о наличии товара во время устного опроса и не указал в таможенной декларации.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя ждет штраф в размере 100 процентов от стоимости изъятых товаров с их последующей конфискацией.
На прошлой неделе представителем одной из отечественных фирм, при экспорте в Россию швейных изделий, были предоставлены товаросопроводительные документы, содержащие ложные...
Реальный получатель разбил заказ на маленькие части, чтобы избежать таможенного взноса....
Сегодня ночью гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины два ордена «Отечественная война» и «За мужество», 24 медали и знаки...
На Сумщине у гражданина России таможенники изъяли раритетные книги и монеты конца XIX - начала ХХ века....
Сумские таможенники предотвратили попытку вывоза коллекции марок ХХ века и боевые патроны....