Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов Сегодня ночью на таможенном посту «Бачевск» сотрудниками Сумской таможни ГФС было изъято более 90 кг незадекларированных продуктов питания.

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в нашу страну почти 18 кг рыбы, более 26 кг креветок и 46 кг морепродуктов. Мужчина не заявил о наличии товара во время устного опроса и не указал в таможенной декларации.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя ждет штраф в размере 100 процентов от стоимости изъятых товаров с их последующей конфискацией.