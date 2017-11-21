Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0260

Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов

Сегодня ночью на таможенном посту «Бачевск» сотрудниками Сумской таможни ГФС было изъято более 90 кг незадекларированных продуктов питания.

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в нашу страну почти 18 кг рыбы, более 26 кг креветок и 46 кг морепродуктов. Мужчина не заявил о наличии товара во время устного опроса и не указал в таможенной декларации.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя ждет штраф в размере 100 процентов от стоимости изъятых товаров с их последующей конфискацией.

Право Таможня

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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