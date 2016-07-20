Сумчан запрошують на День волонтера

5-го грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Саме до цієї події присвячене проведення заходів 9 грудня на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Заплановані заходи:
- Маркетплейс волонтерських організацій та волонтерських ініціатив, на якому громадські організації презентують свої волонтерські проекти та можливості волонтерства.
- Виставка фотографій діяльності волонтерів Європейської волонтерської служби та Волонтерського клубу Сум.
- Майстер-класи, які спрямовані на підвищення особистісних навичок.
Теми майстер-класів:
* емоційна грамотність;
* менеджмент волонтерських ініціатив;
* міжкультурна чутливість;
* як написати резюме з волонтерською діяльністю;
* ефективна комунікація.
- Мотиваційні промови волонтерів з різних сфер волонтерської діяльності.
- Нагородження волонтерів за досягнення та вклад у розвиток громади протягом 2017 року.
- Показ відео “Хто такий волонтер?”.
- Фотозона, для крутих волонтерських фото;)
Необхідна попередня реєстрація, аби відвідати захід:
https://goo.gl/forms/RMiRHbnaqivoh1R73
Коли: 9 грудня
Де: Сумська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека (вулиця Героїв Сумщини, 10)
О котрій: 13.00
V-day 2017 відбувається за підтримки Управління молоді та спорту Сумської ОДА у партнерстві з Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою.
Вчера, 9 декабря, в СумГПУ им. А.С. Макаренко прошла девятая ежегодная благотворительная акция «Вместе сделаем больше!»....
Сумские фискалы приглашают воспользоваться новым электронным сервисом ГФС «Данные Реестра волонтеров АТО»....
5 декабря в Сумах состоялись торжественные мероприятия к Международному дню волонтера....
Общественный фонд «СУМЫ» просит помощи для восстановления автомобиля УАЗ Patriot, который надо как можно быстрее передать на нужды АТО....
Глава облгосадминистрации Николай Клочко встретился с представителями Корпуса мира США....