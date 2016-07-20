Сумчан запрошують на День волонтера Давно хотів бути волонтером? Не знаєш з чого почати? Або маєш бажання більше дізнатися про волонтерський рух у Сумах? Ласкаво просимо на Суми V-DAY 2017!

5-го грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Саме до цієї події присвячене проведення заходів 9 грудня на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Заплановані заходи: - Маркетплейс волонтерських організацій та волонтерських ініціатив, на якому громадські організації презентують свої волонтерські проекти та можливості волонтерства. - Виставка фотографій діяльності волонтерів Європейської волонтерської служби та Волонтерського клубу Сум. - Майстер-класи, які спрямовані на підвищення особистісних навичок. Теми майстер-класів: * емоційна грамотність; * менеджмент волонтерських ініціатив; * міжкультурна чутливість; * як написати резюме з волонтерською діяльністю; * ефективна комунікація. - Мотиваційні промови волонтерів з різних сфер волонтерської діяльності. - Нагородження волонтерів за досягнення та вклад у розвиток громади протягом 2017 року. - Показ відео “Хто такий волонтер?”. - Фотозона, для крутих волонтерських фото;) Необхідна попередня реєстрація, аби відвідати захід: https://goo.gl/forms/RMiRHbnaqivoh1R73 Коли: 9 грудня Де: Сумська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека (вулиця Героїв Сумщини, 10) О котрій: 13.00 V-day 2017 відбувається за підтримки Управління молоді та спорту Сумської ОДА у партнерстві з Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою.