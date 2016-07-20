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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4980

Сумчан запрошують на День волонтера

Давно хотів бути волонтером? Не знаєш з чого почати? Або маєш бажання більше дізнатися про волонтерський рух у Сумах? Ласкаво просимо на Суми V-DAY 2017!

5-го грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Саме до цієї події присвячене проведення заходів 9 грудня на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Заплановані заходи:

- Маркетплейс волонтерських організацій та волонтерських ініціатив, на якому громадські організації презентують свої волонтерські проекти та можливості волонтерства.

- Виставка фотографій діяльності волонтерів Європейської волонтерської служби та Волонтерського клубу Сум.

- Майстер-класи, які спрямовані на підвищення особистісних навичок.

Теми майстер-класів:

* емоційна грамотність;

* менеджмент волонтерських ініціатив;

* міжкультурна чутливість;

* як написати резюме з волонтерською діяльністю;

* ефективна комунікація.

- Мотиваційні промови волонтерів з різних сфер волонтерської діяльності.

- Нагородження волонтерів за досягнення та вклад у розвиток громади протягом 2017 року.

- Показ відео “Хто такий волонтер?”.

- Фотозона, для крутих волонтерських фото;)

Необхідна попередня реєстрація, аби відвідати захід:

https://goo.gl/forms/RMiRHbnaqivoh1R73

Коли: 9 грудня

Де: Сумська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека (вулиця Героїв Сумщини, 10)

О котрій: 13.00

V-day 2017 відбувається за підтримки Управління молоді та спорту Сумської ОДА у партнерстві з Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою.

Общество Волонтеры

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